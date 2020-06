Presidente Cortizo y partidos políticos se reunirán para discutir posible acuerdo nacional

González afirma que la percepción que se tiene de estos once meses (en temas de transparencia) es que pareciera que las cosas no han cambiado con respecto a los diez años de gobiernos anteriores”.

El Secretario General del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González afirmó que líderes de los diferentes partidos políticos del país se reunirán esta próxima semana con el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen para ir sentando las bases de un acuerdo nacional.

En una entrevista con el periodista Álvaro Alvarado, el Secretario General del PRD, felicitó a los presidentes del partido Panameñista, José Blandón y del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, con el cual coincide en que en estos momentos que afronta el país por la pandemia de COVID-19 es necesario salir hermanados todos los panameños sin banderías políticas y con un nuevo pacto social.

“Debo anticipar que para esta próxima semana se está programando una reunión con la alta gerencia del gobierno en encabezada por el Presidente Laurentino Cortizo, pero también con todos los partidos políticos, de modo que podamos ir sentando las bases de ese gran acuerdo nacional”. afirmó González.

El dirigente perredista manifestó que este es un momento histórico no previsto y para el cual nadie estaba preparado, pero consideró que también puede representar una gran oportunidad para que se generen los consensos a nivel de la sociedad que nos permitan sentar las bases en un nuevo pacto social.

Destacó que en el momento en el que nos encontramos ahora, con la sinergia que se ha generado luego de estos meses de la gestión de Gobierno entre las fuerzas políticas que llevaron al poder al presidente Cortizo y los reacomodos que se están haciendo, nos llevan en la dirección correcta de estar en las condiciones de hacer esta gran convocatoria.

Al respecto, señaló que en primera instancia, reunirse con los partidos políticos es fundamental, porque cualquier decisión que se adopte en el futuro ya sea una reforma a la Constitución y las leyes que se derivan de ese gran acuerdo nacional, deben pasar por la Asamblea Nacional donde está la mayor representación de los partidos políticos.

Sostuvo que es esta reunión con el Presidente Cortizo se debe dar un informe sobre lo que han sido los programas ejecutados a lo largo de esta pandemia, pero al mismo tiempo se debe dar una mirada hacia el futuro sobre cuál va a ser la relación del Estado con los distintos sectores de la economía y cómo poder robustecer esa relación del Estado con cada uno de estos sectores para fortalecer el Estado y no para debilitarlo.

“De esta manera se pueden sentar las bases de un desarrollo con equidad y para que el Estado pueda tener la capacidad de poder brindar los servicios que la sociedad requiere en momentos tan difíciles como este, y eso pasa por un gran acuerdo nacional. Ni las fuerzas políticas que están en el Gobierno aunque tengan mayoría en la Asamblea, estarían en la capacidad por su propia cuenta de llevar adelante un entendimiento como este”, destacó.

Manifestó que en ese sentido es importante la credibilidad de quien conduce, en este caso dijo, del presidente Cortizo.

“Por eso cuando hicimos nuestra manifestación el lunes 4 de mayo hicimos mucho énfasis en la credibilidad que debe tener el Presidente de la República para poder tener la capacidad de convocatoria a los distintos actores sociales, no solo a los partidos políticos, sino a los distintos actores de la sociedad”, enfatizó.

En materia de transparencia, González sostuvo que el Gobierno viene de una circunstancia muy difícil, en donde los partidos que le antecedieron y que gobernaron Panamá durante diez años hubo mucha corrupción y muy poca transparencia.

Al respecto sostuvo que el rol que juegan los medios de comunicación y distintos actores de la sociedad y organizaciones de la sociedad civil fiscalizando las acciones de la actual administración, es un rol positivo.

No obstante, destacó que es muy importante marcar un antes y un después, “porque lamentablemente la percepción que se tiene de estos once meses (de Gobierno) es que pareciera que las cosas no han cambiado con respecto a lo que fueron los diez años de gobiernos anteriores”.