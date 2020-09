Expresidenta Moscoso responde a declaraciones de Pérez Balladares

He leído su interesante artículo que contiene una entrevista con el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), publicado en La Estrella de Panamá el pasado 2 de septiembre.

Mireya Moscoso, expresidenta de la República Archivo | La Estrella de Panamá

Visto que hace referencia a un importante hecho histórico del cual fui parte, considero mi deber para con sus lectores y la historia hacer la siguiente precisión.

La afirmación de que a mi toma de posesión como presidenta de la República, el presidente Pérez Balladares no asistió porque “fue la propia presidenta quien le pidió que no asistiera”, no se ajusta a los hechos.

Dejo constancia, porque puede ser de su interés, que en ocasión anterior cuando se hizo similar referencia en el programa radial de don Guillermo Antonio Adames, conversé privadamente con el presidente Pérez Balladares sobre este asunto, [y] quedé bajo la impresión que el punto había sido aclarado.

A los hechos me remito. Gané las elecciones generales el 2 de mayo de 1999, fui proclamada presidenta electa el 5 de mayo de 1999 por el Tribunal Electoral y en esa fecha se inició el periodo de transición hasta el 1 de septiembre de 1999, fecha en que tomé posesión del cargo.

El Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, ley de la República, establece el protocolo de la ceremonia de toma de posesión presidencial.

Hasta 1999 dicho reglamento establecía la participación del presidente saliente en el acto de juramentación del nuevo presidente o presidenta.

Según la norma constitucional vigente en aquel momento, el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea culminó el 30 de junio de 1999. Fue durante los últimos días de ese periodo que se aprobó una modificación al Reglamento Interno de la Asamblea (artículos 10 y 11) que eliminó la participación del presidente saliente en el acto de toma de posesión. Dicha norma se convirtió en la Ley No. 35 del 30 de julio de 1999, tras la sanción por parte del presidente Pérez Balladares. Valga recordar que el PRD tenía mayoría en esa Asamblea.

Mal podría haber solicitado al presidente Pérez Balladares directamente o a través de interpuesta persona semejante petición, cuando durante los últimos meses del periodo de transición nuestra comunicación fue nula y la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea ya era ley de la República sin ninguna participación de mi parte.

Habiéndole presentado los hechos para aclarar plenamente este extremo histórico, le comparto que con el pasar de los años hemos cimentado una respetuosa amistad con el presidente Pérez Balladares y su distinguida esposa.