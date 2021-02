Ulloa le debe una explicación al país, la conclusión de los abogados y políticos

La renuncia del Procurador General de la Nación, sin razón aparente, no es un hecho menor. Eduardo Ulloa debe explicar claramente sus razones. No puede quedar en el ambiente de que hubo presiones indebidas o algo turbio en esto.

He leído la carta de renuncia del Procurador Ulloa. Y a pesar de que dice muchas cosas, a mi no me despeja las dudas ni me aclara las razones reales de su salida. Todo lo que dice la carta, él lo sabía antes de asumir el cargo. No es suficiente. Debe explicar y decir la verdad.