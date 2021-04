Diputado Benicio Robinson confirma su aspiración de presidir la Asamblea Nacional

Robinson asegura que es el único diputado con siete periodos en la Asamblea y que no ha presidido este órgano del Estado.

El presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, confirmó su aspiración de presidir la Asamblea Nacional para el tercer periodo de sesiones ordinarias que empieza el próximo 1 de julio.

“Si hay alguien aquí que tendría que ser merecedor de ser presidente de la Asamblea soy yo, porque me he ganado siete períodos. Quién aquí de los diputados tiene siete períodos y no ha sido presidente de la Asamblea, pero primero está mi país, mi pueblo y mi familia”, ripostó

Robinson, quien tiene más de 30 años de ser diputado del circuito 1-1 por la provincia de Bocas del Toro, afirmó que los medios de comunicación le hacen mucho daño a Benicio Robinson solo por saber que aspira a un cargo público.

Robinson, quien además preside la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, dijo tener también el derecho de aspirar a la Presidencia de la República como cualquier ciudadano.

“Yo no sé cómo le van a hacer los medios cuando Benicio diga que quiere ser presidente de la República, se van a desmayar algunos pocos”, manifestó.

“Para eso soy político, y dentro de eso yo no soy el que puedo decir que soy independiente, yo soy presidente del Partido Revolucionario Democrático, tengo 42 años inscrito en este partido y si me tocara ir, iré como parte y respaldado por este partido”, precisó.

No obstante, indicó que ahora mismo esa no es su visión, sino que está enfocado como gobierno en trabajar para el pueblo panameño.

“Eso es lo que ha dicho Nito Cortizo, trabajar primero antes de venir a andar pensando tan siquiera en una campaña electoral de 2024, los que piensan en eso, no piensan en Panamá”, enfatizó.

Seis diputados aspiran al cargo

Tras el anuncio de Robinson, ya son seis los diputados del PRD que tendrían interés en presidir la Asamblea Nacional, entre estos Héctor Brands, Ricardo Torres, Crispiano Adames, Kayra Harding y Javier Sucre.