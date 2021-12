Denuncian selectividad en la entrega de bonos navideños a convencionales panameñistas

La entrega de bonos navideños por parte de la actual dirigencia del Partido Panameñista a los convencionales electos que participarán el próximo 23 de enero de 2022 en la Convención Nacional para elegir al nuevo Directorio Nacional del Partido, ha generado una polémica entre miembros de este colectivo y el presidente de esta agrupación política José Blandón, a quien señalan de distribuir estos bonos de manera selectiva.

De acuerdo con el ex diputado suplente y convencional electo, Juan Moya, el presidente del partido José Blandón se comprometió a darle bonos a todos los convencionales del partido, y en consecuencia de eso, dijo, fue a buscar el que le correspondía como convencional electo en Cerro Silvestre, de Arraiján.

"Fui a buscar el bono al partido (en Arraiján) y me informan que por instrucciones del señor Blandón, a Juan Moya no le iban a dar porque Juan Moya no está con él. Eso para mi es indignante y es una falta de respeto para todos los convencionales del partido", precisó.

Detalló que delante él, la diputada de Arraiján, Jessenia Rodríguez recibió su bono como convencional, por lo que dijo no entender por qué a Juan Moya no le toca el bono. "La explicación es que Blandón dice que no, porque Juan Moya no lo está apoyando".

Según Moya a otros convencionales de Arraiján y a los convencionales del circuito 8-10 de la ex diputada Katleen Levy, quien compite con Blandón por la presidencia del partido, tampoco recibieron los bonos.

Lo cuestionable dijo Moya es que la entrega del bono es condicionada y se entregó de manera selectiva. Señala que él no necesita de este apoyo sino que buscaba ayudar a una familia panameñista necesitada y comprobar que en la entrega del mismo hubo selectividad.

Aunque según Moya estos bonos en otros años se les ha dado a los convencionales, asegura que llama la atención que Blandón los esté entregando siendo candidato a presidente del partido. "Él se está promoviendo a través de los bonos porque es candidato a presidente del Partido Panameñista".

Sostuvo además que le gustaría saber de dónde Blandón está sacando los recursos para financiar esos bonos y quiénes son sus donantes.

Blandón niega selectividad en la entrega de bonos

Al ser consultado, el presidente del panameñismo José Blandón, manifestó que desde la época del presidente Juan Carlos Varela se entregan bonos o bolsas de comida a los convencionales para Navidad.

"Yo llevo haciéndolo desde el 2019. Somos varios los que aportamos para dar este pequeño apoyo a los convencionales de nuestro partido. Lamentablemente, quienes no se acordaron de los convencionales en dos años, ahora quieren atacarlo todo, hasta esto", indicó.

Blandón negó y calificó de absolutamente falso que la entrega de estos bonos se haya dado de manera selectiva.

"Verá que sólo él (Moya) y otro más tienen esa llantarria. Y son más de 1460 convencionales. Casualmente dos de los que apoyan a la exdiputada y usan las redes sociales para insultarme todos los días", señaló.

Expresó que si fuera cierto lo que ellos dicen, "quiere decir que, según ellos mismos, el 99.9% de los convencionales panameñistas me apoyan. Ya que sólo hay 2 que andan diciendo que no recibieron".