Edil de Bastimento defiende creación de nuevo distrito

La propuesta busca crear crea el distrito especial de Bastimento, segregado del distrito de Bocas del Toro. Achivo | La Estrella de Panamá

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 259, que crea el distrito especial de Bastimento, segregado del distrito de Bocas del Toro, y los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte, segregados del corregimiento de Bastimento, en la provincia de Bocas del Toro, iniciativa del diputado suplente Rupilio Ábrego.

De acuerdo con su proponente, Bastimento se encuentra ubicado en una zona costera y tiene un considerable potencial para el desarrollo turístico, con una población de diferentes etnias, entre las que se destacan afrocaribeños, ngäbes y bugles, y que, además, tiene una creciente población de origen europeo, que forman un componente humano de atracción y de funcionalidad cultura e historia.

Para el representante del corregimiento de Bastimento, Ashburn Dixon, con esta iniciativa se hará justicia con el pueblo de Bastimento, un pueblo afrodescendiente que, con su lucha, ha mantenido sus tradiciones y su cultura, que han dado grandes aportes al país.

Dixon, representante del corregimiento de Bastimento, defendió la creación del nuevo distrito por la “pobreza palpable”.

“Estamos reclamando justicia social. Hace 51 años nos quitaron el sitial de distrito y se lo dieron a Changuinola. Son 51 años en el abandono”, aseguró Dixon, quien es representante de corregimiento por el gobernante Partido Revolucionario Democrático.

“Solo le estamos pidiendo al gobierno que se haga justicia… No estamos creando un distrito para el PRD, porque el beneficio queda para el pueblo. No podemos politizar el tema”, insiste Dixon.

“El que cuestiona no conoce las necesidad y el sufrimiento del pueblo”, agrega el representante.

Los corregimientos que conformarán el nuevo distrito, destaca Dixon, son comunidades indígenas en las que no existe un centro de salud, agua potable, ni un medio de transporte. “Lo poquito que manejamos como representante no alcanza para todas esas comunidades. Recibo lo mismo que recibe un representante de un corregimiento en el distrito de Panamá”, sostiene Dixón, quien dice que no se puede manejar comunidades con pocos recursos por la gran cantidad de necesidades.

La provincia de Bocas del Toro ocupó el cuarto puesto en el Índice de Pobreza Multidimensional del 2018.

Panamá, en el año 2017 oficializó el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que da información de la situación de pobreza de las personas y los hogares a nivel nacional, provincias, comarcas indígenas y de las áreas urbana y rural (desagregación según la representatividad estadística de la encuesta) estimada a partir de la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en marzo de cada año.

Esta medición oficial está conformada por 5 dimensiones: Educación, vivienda, servicios básicos y acceso a internet, ambiente, entorno y saneamiento, trabajo y salud y estas agrupan los 17 indicadores que posee este IPM.

En Panamá existen 71 municipios y cuatro son de Bocas del Toro.