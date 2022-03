Corte recibe demanda de inconstitucionalidad contra resolución del TE que favorece a Martinelli

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió una demanda de inconstitucionalidad contra un fallo del Tribunal Electoral (TE), que favorece a Ricardo Martinelli.

Linda Guevara González actuando en su nombre interpuso la demanda en la Corte y quedó en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo.

Guevara González intenta que se declare inconstitucional la Resolución de fecha 22 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Electoral, que es una acción por el recurso de apelación interpuesto por Alma Cortés, en representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, contra la resolución 2-2022 de 23 de febrero de 2022, emitida por el juzgado segundo administrativo electoral.

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) revocaron en todas sus partes la Resolución número 2 del 23 de febrero de 2022 con la cual la jueza administrativa electoral, Edmara Jaén había decidido levantarle el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli.

La solicitud del levantamiento del fuero electoral al exgobernante fue hecha el pasado 2 de febrero por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, donde se realiza la audiencia por el Caso New Business.

Los magistrados Heriberto Arauz (Ponente) y Alfredo Juncá avalaron esta decisión, mientras que el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, salvó su voto.Los magistrados Arauz y Juncá justificaron su decisión tomando como argumento la existencia del principio de especialidad, por el cual el ex gobernante fue extraditado desde Estados Unidos, para no ser investigado por otros delitos que no fueran por el caso de los pinchazos, en el que fue declarado no culpable.