Diputado Broce cuestiona solicitud de más de $1 millón para planilla en Pandeportes, Brands se defiende

El diputado independiente, Edison Broce cuestionó al director de Pandeportes, Héctor Brands tras solicitar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partidas de más $1 millón para la contratación de 120 nuevas posiciones en la institución.

En la sustentación del traslado de partida, Brands detalló que es para fortalecer el equipo de campo que trabajará en estos complejos deportivos, ya que han creado un programa llamado "Recuperando espacios deportivos", que busca reforzar la parte de la recreación en todas las instalaciones deportivas que tiene Pandeportes en el territorio nacional.

Brands expresó que incluso ese presupuesto no es suficiente, pero que es un inicio, ya que son necesarios monitores en las instalaciones deportivas, debido a que permitirían en los veranos en la parte educativa, que promotores o maestros de educación física fortalezcan los programas.

El diputado Broce cuestionó al director de Pandeportes para que le explicara cómo nombrando en la institución a 120 personas mejorará el deporte y la calidad de vida de los muchachos.

“Las historias de éxitos que hay en este país a lo largo de nuestra historia empezaron en un barrio, en unas canchita, y si fortalecemos a los municipios, a las comunidades más apartadas con personal idóneo, trabajando en su comunidad y fortaleciendo la parte recreativa del deporte, que ese funcionario este ahí para trabajar por la recreación, porque esta basado en la recreación no al rendimiento de alto nivel”, respondió Brands, ya que las historias de las grandes figuras deportivas no empiezan ni en el Romel Fernández ni en el Roberto Durán, ni en ninguno de los grandes coliseos que tiene el país.

Aclaró que el salario de estos 120 nuevos funcionarios serán bajos y reiteró que es importante tener presencia permanente, para que los niños de cualquier barrio estén ligados con un promotor de plan de "Deportes para todos".

Por su parte, el diputado Broce, salvó su voto en contra y lo sustento diciendo que si estamos viviendo a punta de deudas, hasta cuándo van a seguir creando más posiciones y no construyendo más infraestructuras, más canchas, más oportunidades. “Ese poco de pelaos que me escriben que quieren superarse, tengo cualidades, talento, soy competitivo, ah no, pero ese millón es para crear más posiciones, ya estamos hartos y lo digo no solo por Pandeportes, con todas las instituciones que venga con más planillas”, acotó el diputado independiente.