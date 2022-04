RM realizaría elecciones parciales ante supuestas irregularidades

Según la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Alma Cortés, 25 mil personas no pudieron votar. Cortesía

El partido Realizando Metas (RM) realizará elecciones parciales luego de registrarse este domingo 24 de abril, supuestas irregularidades en el proceso de escogencia de los directivos de las Secretarías de la Mujer y de la Juventud.

En tal sentido, Mariela Jiménez y Oliver Dawkins indicaron que sus nóminas identificadas con el color azul y el número 2, ganaron con “claridad” ambas secretarías.

En un comunicado, los dos dirigentes señalaron que las irregularidades e inconsistencias que presuntamente ocurrieron en los comicios “no van a cambiar la realidad de nuestra victoria”.

Aunque aseguran que ganaron las elecciones según los resultados de su TER extraoficial, plantean que resulta “obvio” que la gravedad de las irregularidades e inconsistencias obligará a realizar nuevas elecciones en un número importante de lugares.

Según la presidenta de la Comisión de Elecciones, Alma Cortés, más de 25 mil personas no pudieron votar en este proceso.

Jiménez y Dawkin aseguran que es indispensable abocarse a nuevas elecciones parciales que sean “presididas por una Comisión Nacional de Elecciones que nos dé esa garantía; como consecuencia de ello, debe producirse la renuncia inmediata de la actual presidenta y la reestructuración de la misma [comisión]”.

Cortés: 'Más de 25 mil electores no votaron'

Según Alma Cortés, la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electora (TE) entregó tarde el padrón, por lo que aproximadamente 25 mil electores no pudieron votar.

Precisó que el partido tuvo la disposición de firmar un convenio con el TE para la organización de estos comicios; sin embargo, dijo que de parte de la entidad no hubo voluntad de realizar un cambio de fecha para esta elección.

El pasado 11 de abril, el pleno del TE rechazó una apelación interpuesta por el partido Realizando Metas en donde solicitó modificar el calendario de la elección interna de la junta directiva de las secretarías ejecutivas de la Juventud y de la Mujer.

Cortés manifestó que es muy seguro que se tengan que realizar elecciones parciales, aunque precisó que están en espera que se haga el escrutinio para entonces proceder a hacer el acuerdo con el TE con el fin de que la entidad los acompañe en este proceso. “Vamos a reunirnos la comisión, a consultarlo con la junta directiva, pero eso es lo más seguro”, indicó.

Estrategia judicial

Para el analista político José Eugenio Stoute, los comicios en RM incluirían también otros objetivos más allá de la jornada partidaria interna. Según el analista, tendría que ver con la posible extensión del fuero electoral para el expresidente Ricardo Martinelli “con el único fin de evitar tener que enfrentar a la justicia en el caso 'New Business”.

Consideró que el Tribunal Electoral debería velar por la pureza de las elecciones internas de todos los partidos, a fin de evitar situaciones bochornosas como las que se dieron el pasado domingo.

En opinión de Stoute, las elecciones internas de RM son el “vivo ejemplo de la naturaleza” de dicho partido, puesto que han dejado ver violentos enfrentamientos entre importantes dirigentes, además de escandalosos fraudes grabados por ellos mismos en video.

Al respecto, el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado aunque dijo desconocer las interioridades de este proceso, manifestó que técnicamente, según su opinión, no debe haber una segunda elección. “No se debe repetir, si no votaron, se quedaron sin votar”. Eso es así técnicamente, pero yo no conozco las circunstancias”.

No obstante, agregó que desde que el presidente del partido Ricardo Martinelli dejó la Presidencia de la República, ha sido absolutamente consistente en procurar estar amparado por algún tipo de fuero o medida que le permita no comparecer a rendir cuentas ante los jueces por tener acusaciones pendientes. Por tanto, mira con preocupación la posible repetición de los comicios.

Mientras que el exfiscal electoral Boris Barrios expresó que es difícil conocer bien lo que ocurrió durante los comicios de RM, ya que se trató de una actividad privada del partido en la que el TE no tuvo supervisión.

“El Tribunal Electoral no supervisó el proceso, los delegados electorales no intervinieron y no hay un marco referencial donde podamos determinar si las elecciones fueron transparentes o no”, señaló Barrios.