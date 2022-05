Martinelli cae, Cortizo sube y Carrizo se mantiene

Las elecciones para elegir a un nuevo presidente será en mayo de 2024. Archivo | La Estrella de Panamá

En la simulación de votación secreta, si las elecciones presidenciales fueran hoy, el expresidente Ricardo Martinelli sería el ganador con un 30% de los votos, según la encuesta de Gismo Services, S.A. preparada para La Estrella de Panamá.

Muy de cerca se encuentra el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, con un 23% y en tercer lugar quedaría Rómulo Roux de Cambio Democrático 13%.

El voto en blanco se posicionó en 15%, el más alto desde diciembre de 2021 cuando se inició la medición de la encuesta.

Se utilizó la técnica del último cumpleaños para determinar a qué adulto se le entrevistaba si había más de uno en el hogar. En caso que no hubiera un adulto en el hogar, se saltaban tres residencias para volver a encuestar.

Para datos demográficos se utilizó la población mostrada en las proyecciones de la Contraloría General. El tamaño de la muestra es de 1,800 casos efectivos y el universo geográfico: Todas las provincias más la comarca Ngäbe Bugle.

La fecha del trabajo de campo fue de mayo 7-11, 2022.

Sobre qué candidato podría ser el próximo presidente en el 2024 un tercio de los votantes consideran que Ricardo Martinelli (29%) ganaría las elecciones, en segundo lugar, quedaría el Vicepresidente del actual gobierno José Gabriel Carrizo (20%) y en tercer lugar Rómulo Roux de partido Cambio Democrático (13%).

Al comparar los resultados de la encuesta del mes de abril se observa una caída de un 3% para Martinelli y un crecimiento de los votos en blanco.

En abril, Martinelli marcó un 33% y para el mes corriente bajó a una aceptación del 30%. Los votos blancos pasaron de 11% en abril a 15% en mayo.

El vicepresidente de la República y miembro del Partido Revolucionaria Democrático (PRD) se mantuvo en el 23% de aceptación, según los datos históricos.

Rómulo Roux, figura de CD, se mantuvo en el 13% de aceptación. Ricardo Lombana, por el partido Otro Camino, pasó del 3% al 4% de aceptación.

La figura de José Isabel Blandón marcó 7% en mayo, pero en abril marcó 8%. Lo que representa una caída de un 1%

Por otro lado, cuando se les preguntó por cuál candidato no votaría para las elecciones presidenciales del 2024, tres de cada 10 panameños no votaría por Martinelli, un 20% no votaría por Zulay Rodriguez, un 16% no votaría por Saul Mendez, un 10% no votaría por José I. Blandon y un 8% no votaría por José Gabriel Carrizo.

Este estudio, como todos los que se hagan al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

En relación a la situación general del país, un poco más de tres de cada 10 panameños consideran que la situación de Panamá en términos generales está mejor; mientras que un 32% considera que está igual y un 25% piensa que está peor.

La encuesta concluye que todavía el panameño no se siente muy optimista con la situación en general que se está viviendo en Panamá.

En cuanto a la imagen que tiene del presidente Cortizo, cinco de cada 10 panameños la consideran buena.

En el mes pasado la imagen de Cortizo estaba en un 48% y para este mes se ubica en 51%.

Continúa la aceptación de que el gobierno del presidente Cortizo ha manejado muy bien el programa de vacunación contra el covid-19 ya que el 80% está de acuerdo como se ha administrado.

El 40% de los panameños encuestados están de acuerdo en la forma en que se ha manejado la economía del país por parte del gobierno.

Un poco mas de cinco de cada 10 entrevistados, considera que la seguridad está bien manejada, a pesar de que en los últimos días se han hecho comentarios sobre la desaparición de algunas personas sobre todo del sexo femenino, pero con respuestas inmediatas por parte de la institución que brinda información del avance en las investigaciones relacionadas a estos casos.

En cuanto al manejo de los programas sociales, cerca del 70% están de acuerdo en la forma en que se están manejando, principalmente por el Programa Colmena orientado para aquellos corregimientos de mayor pobreza. Sobre los programas de infraestructura tres de cada 10 panameños están de acuerdo como se está manejando.

Con relación a cómo se está administrado el apoyo al agro, el 68% está de acuerdo con el apoyo que se le está dando. Cerca del 60% (57%), considera que se están manejando las gestiones hacia el deporte adecuadamente; Vale la pena mencionar que se está haciendo un gran aporte para mejorar el Estadio de Baseball Rod Carew, además, la renovación de otras instalaciones deportivas en diferentes puntos del país.

En cuanto a la generación de empleos por parte del gobierno, un 47% está de acuerdo con la forma en que se está manejando. El 44% de los panameños están de acuerdo en la forma en que se está administrando los servicios públicos. En cuanto a la educación, un 43% de los entrevistados opina que se está administrando correctamente. Un 38% de la población está de acuerdo con el manejo de la corrupción. En cuanto al manejo del turismo, solo un 35% está de acuerdo con la forma que se está llevando.