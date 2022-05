"CD judicializa el proceso electoral", Carrillo

“Es peligroso, el Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD) ha judicializado un proceso electoral para que el Presidente del colectivo mantenga el control del mismo, contra natura, para lograr disponer de un calendario electoral con mecanismos que garanticen su aspiración a candidato presidencial”, advirtió Carlos Carrillo Gomila, miembro del cuerpo de abogados de 15 diputados de ese colectivo.

Carrillo explicó que “el proceso judicializado es el de revocatoria de mandato y expulsión del Partido de 15 diputados de la Asamblea Nacional, mismo que nació viciado, porque si bien los partidos políticos pueden poner las causales de revocatoria, no pueden ir contra derechos fundamentales en funciones públicas”.

Las funciones de los diputados son públicas y el exceso de control que en un momento determinado se justificó políticamente como una propuesta constitucional, está siendo desviado, en este proceso, a una enajenacion de la función pública que tiene un diputado, añadió Carrillo.

No se puede variar la interpretación del Estatuo de CD, hace dos años, el actual presidente de Cambio Democrático, Rómulo Roux, dijo que con estos mismos estatutos no cabía revocatoria de mandato, porque no era causal de revocatoria de mandato el haber participado en una elección. Cómo dos años después esa misma interpretación es contradictoria, cuestionó el letrado.

Carrillo enfatizó que expulsar a estos 15 diputados significa dejar sin representación al 80% de la membresía de Cambio Democrático en la Asamblea Nacional.

“Nos llamaron a este proceso en base a una ley que no existía porque en octubre de 2021 se hicieron unas modificaciones que salieron publicadas en el Boletín Electoral y este proceso inició en noviembre y en la resolución que permite este proceso, se citan artículos que no corresponden a la numeración ni existencia en el Código Electoral”, detalló el abogado de los diputados.

Está situación a empujones, contradiciendo pronunciamientos previos, no va a terminar bien para la institucionalidad política de un partido como Cambio Democrático y va afectar el sistema electoral, debido a que el TE tendrá que imponer una decisión y en el medio está llevándose un proceso electoral interno que ya está siendo violado, añadió Carrillo.

“Judicializar el proceso electoral va a opacar la expresión de la voluntad popular, sin reparos y sin medias tintas, cercenará la libre expresión de los miembros de los partidos políticos”, dijo.