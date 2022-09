El divorcio que advierte Toto Álvarez

La amena celebración el pasado jueves 8 de septiembre del primer aniversario del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), fue escenario para que el presidente de este colectivo político José Alberto “Toto” Álvarez, con bombos y platillos, anunciara una gran alianza a la que el denominó “alianza ganadora”. Se trata de cinco partidos de oposición: el Panameñista, Partido Popular, Alianza, Cambio Democrático y PAIS.

En esa velada, los líderes de todas estas agrupaciones estuvieron presentes (José Muñoz, de Alianza; Daniel Brea, del Popular; José Isabel Blandón, del Panameñista; y el diputado Rony Araúz en representación de Rómulo Roux de CD), quienes escucharon atentamente las palabras de Álvarez, en el que se refirió a esta posible alianza como si se tratara de de una relación de novios. “Me invitan a la casa de Rómulo Roux y me llaman a recoger firmas para la Constituyente”. Allí estaba José Isabel Blandón, “y me dije en ese momento: estoy aquí, para que desde ahora nos vean juntos y no se diga el día de mañana, si logramos una unidad, una alianza, que fue que se reunieron anoche y en la madrugada firmaron…”. Esto es como hacen los novios, se conocen durante un tiempo “y en eso estamos, conociéndonos”, dijo entre risas.

Sin embargo, señaló que como en toda relación a veces surgen “problemas” y en este caso en particular ya han comenzado a surgir, y tiene que ver con algunos cargos. “A veces surgen intereses de algunas personas que quieren “x” o “y” puesto, entonces yo le dije a nuestro representante: si van a preferir a una sola persona por encima de un partido, simplemente se acabó el noviazgo”.

Álvarez se refirió al actual representante de Don Bosco, Guillermo Willie Bermúdez, quién anunció en el programa “Portada” de La Estrella de Panamá, que se postulará a la alcaldía capitalina por el Partido Panameñista.

“El partido PAIS no va a permitir que en la mesa que nos traten con irrespeto y que una persona se quiera imponer a un partido. No lo vamos a permitir y si es necesario irnos solos en ese momento, vamos solos. Yo estoy luchando y es testigo Brea y Muñoz también, porque todos los días desayunamos y con los presidentes de los otros partido tengo reuniones mensuales y ya hay una comisión trabajando. No lo vamos permitir”, sentenció Álvarez.

De acuerdo con el presidente de PAIS, “estamos trabajando en la construcción de la mejor alianza política que se le puede ofrecer al país; cinco partidos están poniendo lo mejor de sí para lograr esa alianza. Dependerá este noviazgo del respeto que se tengan los novios y que no terminen”, reiteró.

El presidente de PAIS adelantó que ya tiene candidatos que están trabajando para que apenas que lleguen a la Asamblea puedan presentar leyes, “como por ejemplo, para acabar con la prueba maldita, y es la que en este país tu no puedes denunciar a un funcionario público si no tienes una serie de pruebas”.

Dijo que plantean llevar a la Asamblea por lo menos ocho diputados que los tildó de “muy capaces”, aunque reconoció que esta cantidad dependerá de las alianzas. “Nosotros tenemos gente capaz que se está sumando para presentar una oferta electoral que cuando me siente al frente de nuestro candidato, lo más importante que le voy a decir es que aquí no hay ninguno que tenga ningún proceso penal ni en proceso. Hasta ahora no hay ninguno y no sé si es porque no hemos sido gobierno, pero por ahora no hay, pero yo se los he dicho, el primero que saldrá a denunciarlo soy yo, y los que me conocen saben que los voy hacer sin el menor miedo”, manifestó el líder de PAIS.

Prevé que ha medida que avance la campaña vendrá mucha más gente, pero así mismo mencionó que todos los que quieran ser candidato por el partido PAIS tienen que pasar por una revisión. “Nosotros estamos en eso porque no queremos que el día de mañana tengamos algún candidato con algún proceso: ¡ese le pega a la mujer, ese no paga pensión alimenticia! Yo no quiero que nos exhiban públicamente frente a eso. Dice que esto será uno de los aportes de PAIS para la posible alianza.

Culminó diciendo que si estos partidos políticos avanzan con desprendimiento, pensando en Panamá y no pensando en personas en particular, pueden lograr una alianza y si no, “no nos quedará más que romper el noviazgo”.