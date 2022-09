Melitón Arrocha: Correr por la libre postulación y estar en un partido político no es moralmente reprensible

Arrocha, panameñista y precandidato presidencial por la libre postulación. Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Para el exministro Melitón Arrocha, “no hay” contradicción entre postularse como “independiente” y al mismo tiempo seguir inscrito en un partido político.

“Antes que se promulgara la legislación (sobre las candidaturas por la libre postulación) usted solo podía correr en un partido político si la cúpula del partido le daba su aval (...) la libre postulación les permitía a los que no estaban inscritos en partidos y a los que están inscritos, que no estaban de acuerdo con las cúpulas, correr al margen del partido. Yo no encuentro (en eso) nada reprensible moralmente”, manifestó Arrocha este lunes durante el programa “Portada” de La Estrella de Panamá.

Arrocha, quien estuvo al mando de la cartera de Comercio e Industrias durante la presidencia de Juan Carlos Varela (2014-2019), aseguró que no buscará una candidatura en las próximas elecciones primarias dentro del Partido Panameñista, colectivo en el que confirmó sigue inscrito.

“Varias decenas de miembros del Partido panameñista hoy están corriendo por la libra postulación, algunos con el aval de la junta directiva (del partido)”, dijo Arrocha.

Según el también exdiputado, el panameñismo bajo la dirección de su actual presidente José Isabel Blandón se encuentra “desconectado” de la ciudadanía.

“Blandón no tiene los votos en la junta directiva para lograr la expulsión (...) hay miembros cercanos a la cúpula del partido que estratégicamente los están poniendo a correr en campaña por la libre postulación, a esos no les han iniciado un proceso de expulsión”, dijo.

En cuanto al caso Odebrecht, en el que Varela está siendo procesado por corrupción y coimas, salió al paso diciendo que “no tenía conocimiento” de lo que estaba pasando con la constructora brasileña.

“No, yo nunca tuve conocimiento de ninguna relación con Odebrecht ni con ninguna de sus filiales”, subrayó el exdiputado quien prefirió no hacer referencia a los fondos que entregó Odebrecht como coimas, de acuerdo con la vista fiscal presentada por el Ministerio Público.

En cuanto a posibles alianzas entre precandidatos, no descartó algún acercamiento futuro con otros expanameñistas, como Eduardo Quirós y Katleen Levy, ambos compitiendo por uno de los tres cupos habilitados para los “independientes” en la papeleta presidencial de los comicios de 2024.