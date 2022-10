Rafael Fernández Lara: 'Nuestros partidos políticos no están cumpliendo el rol que les corresponde en una democracia'

En total, 1.665.660 ciudadanos forman parte de los distintos partidos políticos legalmente constituidos. Archivo La Estrella de Panamá

El analista político Rafael Fernández Lara, conocido por su programa 'De cara al país' –que se transmite por Radio Mía–, conversa con este medio.

Fernández hace una radiografía de los partidos y desde su punto de vista presenta la razón por la cual han desaparecido algunos con presencia ideológica.

Le hace un llamado a las dirigencias de los grupos ya inscritos y de los partidos en formación para que “recapaciten y reconozcan que no están llenando el rol que les corresponde”.

¿Por qué considera que nuestros partidos políticos no están desempeñando la función deben tener en una democracia?

Los partidos políticos tienen el propósito de buscar el bien de los ciudadanos y por ende de la sociedad. Sin embargo, la ciudadanía consciente de nuestro país ha podido observar y constatar que nuestros partidos políticos no están realizando el rol que les corresponde en el estado de derecho y en la democracia que actualmente vivimos. Han desaparecido los partidos políticos con presencia ideológica y algunos de ellos prevalecen solo para defender sus intereses políticos, económicos, y de otra índole. Es una realidad que en la actividad política, relacionada con las inscripciones de nuevos afiliados en un partido político, se realicen sin tomar en cuenta el concepto ideológico del grupo político que busca afiliaciones, cosa que debería ser del conocimiento del nuevo miembro inscrito. En ausencia de esto, quienes se afilian no pocas veces lo hacen a cambio de una promesa, un beneficio de tipo económico y también con el fin de lograr un empleo en el gobierno de turno o en el futuro cercano.

¿Qué otra deficiencia ve en el actuar de los partidos políticos en Panamá?

Evidentemente, los partidos políticos tienen como objetivo su participación en entidades representativas por medio de programas y respaldo a candidatos en los torneos electorales. Igualmente, su propósito es consolidarse y concurrir a las elecciones generales y lograr el poder a través del sufragio popular para formar parte del gobierno y poner en práctica sus programas. Un partido político debidamente organizado tiene el deber de informar a sus afiliados sobre actividades que realicen de distintos tipos, incluyendo seminarios ideológicos, reuniones informativas sobre la situación económica y otros temas nacionales. Es necesario que se integre a los militantes mediante elecciones internas para que formen parte de todos los organismos internos del partido, pues serán ellos quienes le darán movilidad y funcionamiento activo al partido. Por el contrario, frecuentemente los directivos principales de los partidos políticos no convocan a los organismos internos a reuniones para, previo estudio, discutir los distintos temas de la problemática actual del país, presentar posibles soluciones, y así nutrirse de posibles recomendaciones o sugerencias de su membresía. Inclusive las dirigencias de los partidos no cumplen con los estatutos internos que obligan a reuniones periódicas de sus organismos internos.

"Es necesario que se integre a los militantes mediante elecciones internas para que formen parte de todos los organismos internos del partido"

¿No le parece que está siendo quizá muy estricto con nuestros partidos políticos?

Por el contrario, les estoy recordando a los dirigentes, principalmente, las responsabilidades que tienen de rigor. Precisamente por eso es que nuestros partidos políticos se han convertido en entidades mudas que no son conducto de comunicación entre el pueblo y el gobierno y que no tienen la debida participación en los medios de comunicación para exteriorizar sus puntos de vista sobre posibles remedios a las dificultades que constantemente atraviesa el país. La dirigencia de un partido político tiene el deber de activarse y funcionar a través de organismos internos del partido durante todo el tiempo y no solamente hacerlo cuando se va a celebrar un torneo electoral en fecha próxima, lo que lo convierte en una organización únicamente electorera y clientelista.

Entonces, ¿en parte les atribuye a los dirigentes actuales el deterioro de la imagen?

Lamentablemente sí, y le digo por qué. Mire el desempeño actual de la dirigencia, en general deja mucho que desear. No está cumpliendo con su misión a cabalidad. Sin duda alguna, en gran parte de la población se está dando un desencanto y frustración con algunos de los partidos políticos, principalmente de aquellos denominados “tradicionales”, debido a que cuando logran el poder político se quedan cortos o sin cumplir la mayoría de sus promesas de campaña electoral, sin acercamientos a la población para explicar las situaciones y razones. Lo anterior aunado a los casos de corrupción de algunos de sus miembros, que no sufren las debidas consecuencias que adeudan a la sociedad. Como consecuencia del flagelo de la impunidad se va deteriorando su imagen y acentuando en gran medida la desconfianza de los ciudadanos en todos los aspectos de la política. Les hago un llamado a las dirigencias de los grupos políticos ya inscritos y de los partidos en formación para que recapaciten y reconozcan que no están llenando el rol que les corresponde, causando así apatía en la población hacia los partidos políticos, inclusive no pocas veces culpados de todas las calamidades nacionales.

Entonces, usted da a entender que los partidos no tienen credibilidad en estos momentos...

Prácticamente es así, desafortunadamente. Hoy los ciudadanos desconfían más de la clase política y sus líderes. Esto, al punto que cuando el gobierno que sea pretende celebrar un acto público a fin de construir una gran obra en beneficio de la población, lo primero que muchos piensan es que probablemente se reparten coimas entre los funcionarios gubernamentales relacionados con la obra. Será acaso, nos preguntamos, que después de tantos desatinos finalmente hemos llegado al día en que “ya nadie cree en nadie”. Nos preguntamos igualmente si hemos llegado al fondo para así aceptar y reconocer esta triste realidad.

¿Existe en Panamá una campaña contra los partidos políticos?

Es palpable. Desde el golpe de Estado de 1968, los militares propiciaron una campaña señalando que todo lo que era política era sinónimo de corrupción. Esto, entre otras razones, para justificar el golpe. Claro que en la política ha habido corrupción y mucha, pero también objetivamente podemos decir que también han existido y existen políticos honrados, aunque para contarlos solo requerimos los dedos de las manos. Los partidos políticos son necesarios y protagonistas irreemplazables del escenario político y de la esencia misma de la democracia. Si no hay partidos políticos, no hay democracia. Son un requisito sine qua non de la democracia. Es importante que hagamos un llamado a nuestros gobiernos, a todos los partidos políticos establecidos, nuevos y en formación, sea de gobierno u oposición, pues como vamos no se pinta esperanzador, sino un camino abarrotado de problemas y frustraciones. Este es el camino para que en un futuro no muy lejano vivamos aquello de 'nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde'.