Ministro Pino: "No voy a retirar el proyecto de extinción de dominio"

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, reiteró que no va a retirar el proyecto de ley de extinción de dominio, ante la negativa de los diputados de debatirlo y aprobarlo.

Previo al acto de instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, Pino hizo el llamado a los diputados a sentarse, discutir, debatir y hacer los cambios y los ajustes que necesita el proyecto de ley.

"Sentémonos, hagamos los ajustes y cambios que se requieran para hacerle la lucha al crimen organizado, contra este músculo financiero, especialmente la corrupción", expresó el titular de Seguridad Pública.

Dijo una vez más que "No va a retirar el proyecto de ley de Extinción de Dominio, a pesar de la resistencia de algunos diputados," para hacerle modificaciones al proyecto hay que retirarlo, lo que significa que se va el 2023, 2024, y se acabó el proyecto".

Ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, se refirió a la negativa de los diputados de discutir y aprobar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio. "Es una ley muy fuerte que va directamente contra el bien ilícito ", sostiene el titular del @MinSegPma



📹 : José A. Herrera pic.twitter.com/JAQcJuMDDZ — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) January 2, 2023

Mencionó que si ya está en la cuna, es decir, en la Asamblea, "desarrollémoslo en el momento preciso, estamos a tiempo de hacer los cambios, los ajustes y estamos dispuestos a escuchar y debatir".

Ante la resistencia de los diputados de la Asamblea Nacional de no iniciar el primer debate de esta iniciativa, manifestó que no puede hacer señalamientos a ningún diputado porque sería irresponsable, sin embargo, dijo que es una ley muy fuerte que va directamente contra el bien ilícito, no contra las personas

"En este proyecto tuvo un año de trabajo del Órgano Judicial, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, se llevó a Consejo de Gabinete, se debatió, se llevó a la Asamblea siguiendo todo el procedimiento, ya basta de encuestas, de normativas, llegó el momento de sentarse a la mesa y analizar el proyecto, hagamos los cambios y empecemos con algo, pero hay que empezar", sentencia Pino.