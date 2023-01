Partidos exploran alianzas y reserva de candidaturas

Los partidos que hagan primarias tienen que decidir, entre febrero y marzo, en qué lugares harán reservas. Archivo | La Estrella de Panamá

La reserva de espacios o candidaturas para posibles alianzas rumbo a las elecciones generales de 2024, no es un tema exclusivo del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), pues otras agrupaciones políticas afinan ya sus estrategias para ir fortalecidas y con opciones de triunfo a esta contienda electoral.

En esta fase de conversaciones y reserva de espacios están principalmente los partidos que están obligados, por ley, a realizar elecciones primarias para elegir su oferta electoral: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD) y Realizando Metas (RM).

Aunque el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson, afirmó el pasado domingo que había conversaciones para una posible alianza con el Partido Panameñista, el partido Alianza y el Molirena, el presidente del panameñismo, José Blandón, negó esa afirmación y dijo que una alianza con el PRD es “altamente improbable”.

“Con el PRD no ha habido ninguna conversación sobre alianzas. No ha habido ninguna reunión con el PRD para hablar de alianzas, he hablado con gente del gobierno y dirigentes del PRD sobre temas de país, no sobre temas de alianzas”, dijo.

Blandón explicó que el calendario electoral establece que los partidos políticos que van a realizar primarias, tienen que convocarlas cuatro meses antes de la fecha que escojan, y en esa convocatoria estos partidos tienen que decir qué posiciones son las que van a primarias y cuáles quedarán reservadas para posibles alianzas.

Como las primarias son entre junio y julio, los partidos tienen que decidir entre febrero y marzo, dependiendo de la fecha de sus respectivas primarias, en qué lugares harán sus reservas.

“Por eso es la premura de sentarse a conversar con otros partidos. Por eso se han dado algunas conversaciones, algunas informales y otras formales”, explicó.

Agregó que el Panameñista sí tiene una comisión de negociación para ver el tema de reservas solamente con Cambio Democrático y PAIS, y se acordó la semana pasada que el Partido Popular (PP) y Alianza iban a designar a sus negociadores para ser parte de esas conversaciones .

Álvarez: 'PAIS jamás se aliará al PRD'

Con relación al tema de las alianzas políticas, el presidente del partido PAIS, José Alberto Álvarez, aseguró que esta agrupación política no ha mantenido ninguna reunión con ningún otro partido que no sean CD, Panameñista, Alianza y Partido Popular, y se mantienen en esa línea.

Álvarez fue enfático en señalar que “PAIS jamás haría una alianza con el PRD”.