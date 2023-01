'Willie' Bermúdez: Fábrega está desconectado de las necesidades de la ciudadanía

El representante de Don Bosco reiteró que la Alcaldía de Panamá tiene los fondos para atender problemas como la basura o las personas en situación de calle, pero “por intereses ajenos” no lo está haciendo

Guillermo 'Willie' Bermúdez, concejal de Don Bosco Abel Herrera | La Estrella de Panamá

El representante del corregimiento de Don Bosco Guillermo “Willie” Bermúdez habló este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre el panorama político para la Alcaldía de Panamá y de sus aspiraciones de correr para la comuna capitalina.

Sobre el debate de las alianzas electorales y los posibles cargos en reserva, Bermúdez reafirmó que busca ser el abanderado de Partido Panameñista y disputar el cargo en elecciones primarias.

“Este puesto no debe ser negociado, deben dejar que los mejores lleguen ahí. Después de cinco años perdidos, la ciudad necesita que las personas, que verdaderamente quieren ver un cambio, lleguen (al puesto). Yo creo que en el tema de alianzas en torno a este cargo hay que esperar como terminará (la negociación), pero yo aspiro a las primarias y me mantendré en la pelea para llegar a la alcaldía hasta el final”, manifestó.

En cuanto a las recientes declaraciones del actual alcalde de la capital, José Luis Fábrega, en las que reafirmó que construirá el nuevo Mercado del Marisco a pesar de la oposición de algunos sectores y una decisión judicial que tiene detenida la propuesta, Bermúdez considera que Fábrega está “desconectado” de la población.

“El alcalde está desconectado de la ciudadanía, pero su soberbia va más allá de lo que le pueda decir el 95% de los panameños. Eso es uno de los más grandes errores que tuvo desde el día uno en su administración, proponiendo proyectos como la playa artificial y la construcción del nuevo mercado del marisco”, señaló el representante.

El panameñista pidió a Fábrega tomar decisiones dentro del marco legal y no afectar a los empresarios. “El alcalde debe tener claro que lo que vaya a hacer esté dentro de la ley y no cometa un error, porque lo que menos necesitamos en este momento es un perjuicio a empresas que van a hacerle una licitación de buena fe, pero que al final terminen involucradas en un no pago a cuentas por una ilegalidad”, advirtió.

Sobre la crisis de la basura en la ciudad capital dijo que aunque la recolección de desechos no es responsabilidad de la Alcaldía de Panamá, la entidad debería ejecutar planes para asumir una postura ante esta situación con el presupuesto de la descentralización.

“Si el alcalde entendiera sus responsabilidades reales, sus funciones y que la basura en algunos sectores de Panamá norte y del este se ha convertido en un problema de salud pública, él estaría invirtiendo en la recolección de la basura”, puntualizó.

Reiteró que la alcaldía tiene los fondos para tomar medidas, pero por intereses ajenos no lo está haciendo.