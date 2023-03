Tres figuras de Cambio Democrático anuncian sus aspiraciones presidenciales

En el partido Cambio Democrático (CD), ya suenan los nombres de las figuras que aspiran a ser el abanderado presidencial de este colectivo político, de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Precandidatos presidenciales de Cambio Democrático. Redes Sociales

El actual presidente de CD, Rómulo Roux, por segunda ocasión, aspira a ocupar la silla presidencial, y ya se adelantó, y anunció que el próximo lunes 3 de abril presentará su postulación como precandidato presidencial para las primarias de esta agrupación política.

El haber perdido la contienda electoral del 2019, no ha sido impedimento para que Roux, actualmente presidente del colectivo político ,cargo al que también aspira a reelegirse, mantenga sus intenciones de llegar al palacio de las Garzas. Sin embargo, para lograrlo deberá enfrentarse a dos miembros del partido que también han anunciado sus aspiraciones de ser el candidato presidencial del CD en las primarias, comicios que se realizará el próximo 9 de julio de 2023.

El anuncio de Roux se dio, luego que el Tribunal Electoral (TE), publicara la noche del martes el nuevo reglamento y calendario de elecciones primarias de CD, que inicialmente habia sido apelada por Yanibel Ábrego.

El Tribunal Electoral, acogió los cambios que la Comisión Nacional de Elecciones de CD le hizo al documento, luego de que en un fallo, los magistrados del Tribunal Electoral, en pleno, decidieran revocar la que avaló el primero reglamento presentado, ordenando varios ajustes.

Esta apelación fue presentada por la diputada Yanibel Ábrego, a través de la abogada Ceila Peñalba, alegando que la medida obedece a que la dirigencia del partido, que preside Rómulo Roux, se excedió en las cantidades que la ley permite para las reservas.

Y es que para nadie es un secreto que la diputada y actual secretaria general del CD, Yanibel Ábrego, busca no solo presidir la junta directiva, sino también ser la candidata presidencial para ir de la mano con el líder de Realizando Metas, Ricardo Martinelli y llegar a la presidencia.

Sin embargo, la diputada Ábrego, aún no fija a fecha de postulación para las primarias presidenciales de CD.

Ábrego ha dicho que pretende rescatar el partido Cambio Democrático y que la fórmula sería con Ricardo Martinelli, quien hace poco se postuló como precandidato presidencial del partido Realizando Metas RM), pero sin confirmar si como vicepresidenta o encabezando esta alianza.

“Este equipo se prepara para ir a las primarias presidenciales, le vamos a demostrar que tenemos la mayoría de los votos”, afirmó Ábrego, líder la facción El Cambio es Ya. “Yo soy la candidata presidencial, pero tengo que esperar que aprueben el reglamento, yo no puedo decir cuándo me voy a postular porque el Reglamento no ha sido aprobado por el Tribunal Electoral”, dijo sobre su postulación a candidata presidencial del CD.

Un tercer aspirante presidencial de Cambio Democrático, es el ex diputado Olmedo Guillén, líder de la facción “Unidos Venceremos”, quien anunció el pasado mes de septiembre de 2022 en el programa “Portada” de La Estrella de Panamá, que se postulará como precandidato presidencial del colectivo.

Aunque Guillén no ha tenido mucha exposición mediática, asegura que tiene el respaldo del 65% de la membresía del partido, ya que esta cantidad atendió a su llamado de abstenerse a votar el pasado domingo 19 de marzo en las elecciones internas de CD, para escoger a los nuevos líderes de la Mujer y de la Juventud, y a los convencionales que se encargaran de escoger a la nueva junta directiva.

Confirmó además, que se postulará para las elecciones primarias de CD, el próximo domingo 2 de abril, en la sede principal de esta agrupación política.