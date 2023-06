Lombana aseguró que esas vacantes no solo serán para aspirantes de libre postulación que pertenezcan a la Coalición Vamos

El candidato y presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, reveló que el colectivo que él dirige reservará aproximadamente el 50% de los cargos de elección popular para aspirantes de libre postulación con el fin de caminar hacia esa consolidación del bloque independiente, para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Lombana informó que en el Congreso Nacional, en donde eligieran a su oferta electoral, aprobarán esas reservas para dejar las vacantes no solo a los aspirares del colectivo político y de la Coalición Vamos. “Esto no es exclusivo de la Coalición Vamos, hay otros precandidatos de libre postulación que no son diputados, que están corriendo, que son personas muy decentes y tienen opciones de salir electos”.

Indicó que pondrá sobre la mesa de manera formal esos espacios para que ellos se postulen. “Estará en ellos decidir si van a pelear nuevamente y van a ir divididos o acoger bajo una sola plataforma las candidaturas”, señaló.

El próximo 30 de julio el MOCA ratificará la candidatura presidencial de esa agrupación política, mientras que el 2 de julio el resto de los candidatos a cargos de elección popular.