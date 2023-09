Varela no se quedó callado y respondió a través de la red social X que en el 2009 como presidente de la Asamblea bajó el presupuesto de la entidad

El reciente anuncio de la alianza electoral de los candidatos presidenciales José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, y Rómulo Roux de Cambio Democrático, generó enfrentamientos en la red social "X", entre el diputado independiente Juan Diego Vásquez y el exdiputado José Luis Popi Varela.

“Se salvaron Popi Varela y Tito Afú. No olvidemos que mientras nos hablan de no al clientelismo y cambios al sistema ellos apoyan a los peores del sistema. Además, apoyan el contrato minero”, señaló Vásquez.

“Difícil apoyar una alianza que no le dice no a estas personas y a este contrato... ¿buenos?", cuestionó el diputado independiente.

Mientras que, el exdiputado Popi Varela no se quedó callado y respondió a través de esta red social que “en el 2009 como presidente de la Asamblea, bajamos el presupuesto y era el 20% del actual, cambié el reglamento interno, reducimos comisiones, eliminamos una exoneración de carros y las regulamos, quitamos dietas por sesiones extraordinarios, iniciamos descuento por inasistencia”. El diputado Vásquez, en tanto, lo retó a que fuera a la Asamblea “y firme que de ser electo apoyar bajar el presupuesto a la mitad, que apoyaría que quien no va no cobre”.

Lo desafió además, a que si gana ayudaría a regular el cabildeo y que está en contra del contrato minero.

El exdiputado respondió y dijo que también pida a la junta directiva de la Asamblea Nacional, que publique todos los códigos de los contratos con nombre, apellido y cédula de los beneficiarios, pero lo más importante a qué diputados están asignados, ya que hay muchos cobrando el cash back a través de colegas.

“Mañana le firmo eso sin problema. Coincido en que debemos averiguar. Pero, también de cuando usted manejó partidas circuitales”, replicó Vásquez.

Agregó “dígame también cómo fue que bajo su presidencia se aprobó la Ley Chorizo. Por favor hablemos de ese horrible momento que costó incluso vidas”.

Varela, quien era presidente de la Asamblea Nacional en ese entonces, respondió que esa ley (chorizo) fue una decisión del gobierno y las bancada. Reconoció que cometió un error al no hacerle caso a su asesor de suspender el debate.

En cuanto al contrato minero, el exdiputado panamameñista manifestó estar de acuerdo, pero que el presupuesto debe ser el 25% no el 50% “el contrato minero lo mandaría a devolver al órgano ejecutivo para que se renegocie para mejores intereses para el estado, hay 40 mil empleos directos e indirectos en juego”.