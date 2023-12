Los 100 años de la Plaza de Francia

La Plaza de Francia es uno de los sitios más visitados en el Casco Antiguo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La ceremonia se llevó a cabo al atardecer del día 4 de diciembre de 2023. La Embajada de Francia en Panamá no quiso pasar desapercibida una fecha tan significativa.

Por parte del Gobierno de Panamá asistió la ministra de Cultura, Giselle González Villarrué. Por el gobierno francés, presidió el acto la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim. También estuvo presente Michele Ramis, Directora para las Américas del Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores, aprovechando su visita para celebrar consultas políticas bilaterales con el Viceministro de relaciones exteriores, Vladimir Sousa Franco.

“Estamos profundamente agradecidos con Panamá por haber nombrado a este lugar Plaza de Francia en honor a los franceses fallecidos durante la construcción francesa del Canal Interoceánico llevada adelante por ferdinand de Lesseps”, fueron las palabras con las cuales la embajadora de Amorim inició su discurso.

La Plaza de Francia fue construida por iniciativa del Presidente Belisario Porras entre los años 1921 y 1923 con el objetivo de resaltar la gloria de aquellos “zapadores del progreso” vinculados a la construcción del Canal Francés.

Los invitados disfrutaron de un hermoso atardecer. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Su arquitectura, con un obeslisco de 18 metros coronado por un gallo simboliza la República francesa y es un testimonio de las relaciones entre nuestros países”. destacó la embajadora.

Hoy, es uno de los sitios más visitados por nacionales y turistas en el barrio de San Felipe.

“Tenemos la suerte de tener a nuestra embajada ubicada en esta plaza. El propio edificio de la embajada encarna la historia de Panamá en sus muros y en su suelo”, resaltó.

Es posible que sus cimientos se hayan construido con piedras de Panamá Viejo, comentó la diplomática, porque se construyó en el lugar que anteriormente albergaba el castillo de Chiriquí.

Primera plana de La Estrella de Panamá del 5 de diciembre de 1923 Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Su reciente renovación demuestra nuestro deseo de resaltar este patrimonio histórico común”, aseguró.

Según la diplomática, esta celebración” refleja la próspera cooperación entre Francia y Panamá en los ámbitos científico, educativo y cultural. Nuestros proyectos de cooperación con Panamá siempre han estado presentes y siguen reforzándose a lo largo de los años”.

El programa continuó con las palabras de la Directora para las Américas del Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores

“Hoy conmemoramos un siglo de historia, cooperación y amistad franco-panameña en este lugar emblemático del casco antiguo de Panamá”, dijo a la concurrencia.

El recién restaurado edificio de la Embajada de Francia en Panamá.

“Esta plaza de Francia simboliza los antiguos lazos que unen a nuestras dos naciones. Este ambicioso proyecto de ingeniería, iniciado por nuestro compatriota, el diplomático e ingeniero Ferdinand de Lesseps en 1881, le costó la vida a más de 5.600 trabajadores franceses. Hoy, rendimos homenaje a su memoria”.

Sobre las relaciones con Panamá, Ramis aseguró que “Francia concede gran importancia al desarrollo de sus relaciones con Panamá. Nuestros países comparten los mismos valores y un compromiso firme y constante con la defensa de los principios democráticos y el respeto del Estado de Derecho. Cuando las crisis se multiplican y se hacen más complejas, Panamá es un aliado clave para Francia en Centroamérica”.

La ministra de Cultura, Giselle González destacó los lazos de cooperación que han unido a Panamá con Francia, sobre todo en cultura, y educación , por más de 100 años.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer la plaza con un guía oficial de la Oficina del Casco Antiguo quien ofreció una presentación histórica. La velada concluyó con una visita a la exposición Les Trésors de Casco en la Galería Juan Manuel Cedeño.

La Embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim.

Cien años atrás

La inauguración de la Plaza de Francia fue probablemente el mayor acontecimiento del año en 1923. Así lo dio a conocer La Estrella de Panamá en su edición del 5 de diciembre de ese mismo año, en una crónica bastante completa de todos los acontecimientos.

En su primera plana, con un titular a seis columnas La decana titulaba, “La inauguración oficial del Monumento a Francia, luego destacaba dos principales informaciones: la ceremonia en horas de la mañana y la recepción de honor, durante la tarde.

La ceremonia fue descrita como “Imponente y solemne”.

Para la ceremonia oficial, viajó a Panamá como enviado especial, el Conde de Bourdoncle de Saint Salvy, capitán del Crucero Acorazado Jeanne d'Arc que arribó previamente a Panamá.

Según el despacho. “La ola humana que se había extendido por los alrededores de la plaza cubriendo el Paseo de Las Bóvedas y las aceras, balcones y puertas de las casas adyacentes era incontenible”.

“A las 9, hora fijada en el programa para dar principio a la ceremonia era completamente imposible lograr acceso a la plaza porque el gentío se apiñaba en las calles y cerraba el tráfico”.

Debió restablecerse el orden para que iniciara la solemnidad con un desfile por parte de los marinos franceses que ocuparon las inmediaciones del obelisco y de la plaza, listos para presentar los honores oficiales a las autoridades que debían concurrir a la ceremonia.

Más tarde llegaría el Conde de Bourdoncle de Saint Salvy, con algunos oficiales y unos 50 cadetes, el sonido de los clarines anunciaría la llegada, posteriormente del presidente Belisario Porras acompañado de su esposa, Alicia Castro de Porras, el gobernador Morrow de la Zona d el Canal, Secretarios de Estado, Magistrados de la Corte Suprema, cuerpo diplomático y consular, autoridades eclesiásticas y otros funcionarios.

La ceremonia inició con una misa, para lo que se estableció un altar al pie del obelisco.

“Los vasos sagrados usados en la ceremonia pertenecen a la Capilla Real Expiatoria dedicada por Luis XVIII a la memoria de su hermano Luis XVI; son de oro macizo, brillantemente labrado y es la primera vez que salen de Francia, como una deferencia especial para Panamá de parte del gobierno francés”, destacó la crónica.

La eucaristía fue amenizada por la Banda Republicana y la del Jeanne d'Arc.

Posteriormente fue el momento de los discursos.

“Mi regocijo al poder entregaros este sitio después de haber concurrido aquí dos veces a afirmar su consagración, es más grande de lo que puede decirse en palabras, porque una representación de Francia, como la que vos encarnáis es para nuestro patriotismo motivo de legítimo orgullo.

Sintetizáis la correspondencia a un homenaje que Panamá tributa a Francia en recuerdo de la portentosa obra que es alma de nuestra nacionalidad y, como primer magistrado de la nación, me ha cabido la honra de iniciar y concluir el monumento que hoy inauguramos oficialmente en este bello lugar, que tantas añoranzas evoca como solar de viejas tradiciones istmeñas y que, en adelante, con sus mármoles y bronces dirá de nuestra admiración y gratitud hacia quienes aquí lucharon y murieron —héroes callados— en una cruzada civilizadora cuyos resultados no lograron obtener pero en los que no obstante, tienen legítima participación porque fue un trabajo científico y material el que fijó rumbo, y trocó en realidad lo que parecía obra de cíclopes. Y nada más justo que inmortalizar la memoria de esos héroes con este simbólico monumento que domina la entrada del Canal a cuya construcción dedicaron sus mayores esfuerzos”, afirmó Porras en su discurso.

En cuanto a la recepción, la publicación no dudó en asegurar que “ fue una de las más bellas que se ha celebrado, de suprema distinción y elegancia”.

La pareja presidencial ofreció un agasajo al Comandante de Navío de Bourdoncle de Saint Salvy y a la oficialidad del crucero - acorazado Jeanne Dárc.

“Traía el marino francés un encargo especial de su gobierno para con la persona de la Sra. Doña Alicia Castro de Porras: la de hacerle entrega de un bellísimo presente, un legítimo Sévres, un grupo de Sévres, una de esas joyas que no se ven más que en los salones reales y en los de las casas de la alta nobleza europea”, recalcó La Decana.

“Me siento muy honrada al recibir el precioso obsequio con el que el gobierno francés me distingue, por mis escasos servicios y por mi pequeño contingente en la construcción del monumento conmemorativo erigido aquí en memoria de los valientes héroes que ofrendaron sus vidas para hacer factible la magna obra del Canal”, dijo la Primera Dama.

La pieza tiene por nombre Triomphe de la beauté, “fabricado de la mejor porcelana de la famosa fábrica denominada Biscuit. Al pié de la joya se lee en una plaquita 'obsequio del gobierno francés a la Excelentísima Señora de Porras”.

Siguió un brindis con champagne y no faltó la música para animar a los marinos franceses a bailar con las panameñas.

Hubo champagne, música y una gran mesa con variedad de viandas. La recepción finalizó pasadas las 7 de la noche.