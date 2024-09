169 años de fundación del distrito de Arraiján

El distrito de Arraiján fue fundado a mediados del siglo XIX, cuando la ruta transístmica y la fiebre del oro en California estaban en todo su apogeo. Sin embargo, Arraiján, conformado por algunos caseríos, ranchos y demás, ya existía mucho antes y se encontraba de espaldas y aislada de este modelo de desarrollo.

Adquirió nivel de distrito el 12 de septiembre de 1855 por el Estado Federal de Panamá; posteriormente, fue degradado dos veces de su categoría de distrito por diferentes razones político-administrativas, integrándose en una ocasión a La Chorrera y en otra al distrito de Panamá, por lo que Arraiján ha sido distrito en tres ocasiones diferentes.

Entre sus hechos relevantes tenemos que fue el lugar donde se libró la última batalla secesionista o separatista del istmo entre el militar Juan Eligio Alzuru y las fuerzas de Tomás Herrera y José de Fábrega en 1831.

Otro de los aspectos más sonados y mitificados es el origen de su nombre, el que dice que se debe a los estadounidenses al indicar que, cuando venían de Colón, debían tomar hacia la derecha, de ahí At Right Hand. Hay que hacer la salvedad de que el no reconocimiento por parte de los estadounidenses de lo que ya existía en el istmo siempre fue una limitante, invisibilizando pueblos a voluntad, como fue el caso de Nuevo Emperador o el del Gorgona ribereño del Chagres, que fue borrado del mapa y reubicado al Gorgona de las playas que conocemos hoy. Ver el libro Historias perdidas del Canal de Panamá, de la autora Marixa Lasso.

Cuando los estadounidenses llegaron a Arraiján, éste ya tenía una estafeta postal con telégrafo, herencia del servicio postal colombiano. La versión colonial y la más fiel nos dice que ya por 1735, el obispo Pedro Morcillo Rubio y Auñon mencionaba un lugar fronterizo con la ciudad de Panamá por la banda del poniente y donde había, a lo mucho, unas 700 almas, que ese lugar tendría por nombre Arraiján. Esta información se puede consultar en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero en el libro La Historia de Panamá en sus textos; tomo I (1503-1903), de los autores Celestino Araúz, Carlos Manuel Gasteazoro y Armando Pinzón, páginas 175 a 184.

Muchos se preguntarán quiénes fueron sus primeros pobladores, pero al existir poca información nos debemos remitir a la web y a algunos foros de apasionados por la historia, donde se menciona que producto de las nuevas leyes que impartieron los gobernantes españoles para acabar con las “Encomiendas”, el gobernador Sancho Clavijo, en 1550, ordenó llevar a los indios nicaragüenses a un sitio al oeste de la ciudad de Panamá (La Vieja), e instalarlos cerca de las faldas del cerro Cabra. Para entonces, Arraiján era un pueblo empobrecido en donde la mezcla entre indígenas y pobladores españoles se fue dando. Además, era el primer pueblo hacia el interior y después le seguía Capira; en La Chorrera solo había haciendas, así que no se podía decir que era un pueblo. Cuando el pirata Henry Morgan atacó la ciudad de Panamá La Vieja, en 1671, Arraiján seguía en el mismo lugar, sin embargo, los refugiados decidieron viajar hasta Capira porque era un pueblo más grande y blanco (con menos mestizos). Esta información se encuentra disponible en foros de intercambio en la web y en la Biblioteca Ernesto J. Castillero.

Actualmente, el distrito de Arraiján es el segundo con mayor población de todo el país y está conformado por nueve corregimientos denominados peyorativamente como distritos-dormitorio, y con una serie de problemas de arrastre, con una clara situación de desorganización y nula planificación rural-urbana que ha hecho que se utilicen conceptos como “la nueva ruralidad” para entender este híbrido distrito que no termina de ser rural ni pasa a ser urbano en su totalidad.

En 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicó a los corregimientos de Arraiján (cabecera) y Burunga como los dos corregimientos con mayores niveles de pobreza de todo el distrito de Arraiján y esto no es para menos. Si vemos cómo está avanzando la mancha poblacional, las invasiones de tierras estarían ocasionando que no se pueda cerrar la brecha de pobreza en estos dos corregimientos, que de igual forma atentan por un lado contra el único patrimonio histórico, turístico y natural del distrito, que es el cerro Cabra y, por otro lado, vulneran la zona de amortiguamiento del área del Canal de Panamá por el área de Loma Cová y de Burunga.

Para concluir, el distrito cumple 169 años. Sí, tiene más años que toda nuestra vida republicana junta, y si se fijan bien, Arraiján ya existía mucho antes de la independencia de Estados Unidos en 1776. Así que Happy Birthday Arraiján; solo espero que cuando llegues a los 200 años de fundación nada de lo que hasta ahora hace negativo al distrito sea para mencionar, sino lo positivo de la población, el desarrollo integral y planificado.