¿Seguirá I. Eskilsen, DG de la ATP, Hospedaje de Atletas en Hoteles?

La Nota Suelta de Hoy. Otra vez el COI sigue dando a conocer situaciones interesantes en esta espera que los XXXII Juegos Olímpicos de Verano tentativamente tiene una nueva fecha que es del 23 de julio al 8 de agosto 2021. He aquí lo que señala en su comunicado de su Departamento de prensa sobre Tokío 2020. Titulo: “No es nada que no podemos atravesar. El Rey de la Velocidad”. NOAH LYES, un velocista norteamericano, joven Campeón Mundial Olímpico de los 200 Metros Planos, relata cómo se está enfocando en mantener su condición física, y mantenerse saludable, siguiendo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. Fue un alivió ver que se decidió posponer los Juegos Olímpicos porque mi primera preocupación era si todos estarían sanos y todos tendrían un lugar para competir, para ver se retrasarse me da un poco de seguridad sabiendo que los Juegos Olímpicos, (los organizadores están) preocupados para todos., y no solo para tratar de mantener a todos en buen estado de salud y en buen humor. Y luego también Atletismo Mundial, (antes IAAF), está en apoyo de esto, de nuevo me hace sentir acerca de mi deporte, es bueno ver que todos están tratando de hacer su parte, simplemente moverse con esta crisis que estamos enfrentando. Pero de nuevo, no es nada que no podemos atravesar, y es solo (sobre) cada paso, todos los días, un PASO A LA VEZ. Otra pregunta a Noah Lyes. ¿Cómo has tenido que ajustar tus objetivos, to entrenamiento debido a las medidas de bloqueo que están en el lugar?. Es definitivamente rara y diferente. He preguntado a todos mis COMPAÑEROS de equipo. ¿Es la temporada más aventurera que hayas tenido?, y la mayoría dijeron que sí. Podemos hacer muy poquito. Estamos en un GRUPO DE SEIS, y todos venimos traducido en diferentes momentos, ENTRENAND EN UN PARQUE. Así que no hay mucho que podemos hacer, pero solo un poco DE CARRERA CORRIENDO EN HIERBA Es un poco biométrico. Es alrededor de UNA HORA O DOS, y luego volver a la Cuarentena. Pero es un poco de algo para no volverse loco. Realmente no podemos correr porque estamos en césped. La hierba realmente está sacando gran parte de su fuente en el suelo. Otro día seguiré con más de este tema.

Lo que sí quiero repetir, es que sin buenos entrenadores de atletismo, no un Gurú- Paisa, YES-MAN como Carlos Iván Bermeo, que según mis pesquisas no tiene título de Metodólogo de Cuba, está dando curos por el Zoom, que Inclusive logró con HÉCTOR CENCIÓN un Campeón Mundial VIRTUAL DE KATA. Retornando al atletismo, entristece que Panamá no tiene un solo atleta clasificado para los XXXII‘JO’de Tokío 2021, pero es el deporte con atletas fuera del país que recibe más apoyo económico mensual. Ejemplo, Alonso Edward. Tema de hoy. El Director General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), IVÁN ESKILSEN, al parecer, salió un rato de la ‘Burbuja de Cristal del Palacio de Las Garzas. Según un escrito en ‘Metro-Libre’titula que Propone Protocolo para la Reapertura del Sector Turismo. Parte dice: “El Administrador de la Autoridad delTurismo de Panamá, Iván Eskilsen, entregó a las autoridades del Ministerio de Salud, (MINSA), y el Ministerio De Comercio, Industria y Agricultura, (MICI) UNA PROPUESTA, para la reapertura del SECTOR TURISMO que incluye CUATRO FASES. Si es una propuesta con tantas fases, da la impresión que si acaso se aprueba,

entrará en vigencia a finales del 2020, y cuidadito en el 2021.‘En los objetivos están garantizados la aplicación de las medidas generales del plan. “Ruta hacía la nueva Normalidad del Gobierno Nacional”, así como salvar la salud de los turistas, y los colaboradores del sector.

Lo que llamó la atención al Coctel, es que en la Fase 1, propone que en el Bloque 2 dice Todas las Actividades DEPORTIVAS. Como Panamá tiene en su Agenda Deportiva, y no lo ha ni está descartando el Jefe del ¡BueN Gobierno¡, ‘SE’ ‘LCC’, la celebración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde se menciona diferentes fechas y año, le pregunto a Don Iván Eskilsen, que su antecesor en ese cargo, GUSTAVO HIM, hizo un pacto con el entonces Presidente de ODECABE, Héctor Cardona de violar el Artículo 40 de los Estatutos, no haciendo UNA VILLA CA Y DEL CARIBE, sino hospedando a los atletas, delegados, etc., en hoteles. (Don Héctor Cardona murió de un ataque del corazón en el 2017). Su sucesor, Steve Stoute de Barbados, siguió con la violación del Artículo 40, también lo aprobó el COP, Troncoso del CCIAP, el entonces Alcalde del Distrito Capital, José Isabel .Blandón Figueroa Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, Jefe del Copan. Con el Coronavirus, COVID-19, y los requisito vigentes. En la FASE 4 de su Propuesta dice: “Una vez que se LEVANTE el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, se incluye el desarrollo de actividades del sector Turismo sin RESTRICCIONES. Don Eskilsen recuerdo que todas las medidas de seguridad contra el COVID-19 no se pueden eliminar, máxime cuando cada vez más aumenta la contaminación por violar las normas. Si usted los elimina, y peor en el deporte, usted estará invitando a que se reactive la Pandemia. Tomen nota.