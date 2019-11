La bandera santeña

Los panameños debemos tener claridad para entender que la única bandera con valor protocolar y en actos patrióticos oficiales de la nación, porque involucra y representa aspectos histórico, tales como: los ideales de igualdad, fraternidad y libertad de nuestro país, es la Bandera Nacional, diseñada en 1903 por Manuel E. Amador Terreros; adoptada mediante la Ley 4 de 1925 por La Asamblea Nacional, ratificada por la Ley del 28 de marzo de 1941, luego por la Ley 34 de 1949 y finalmente por la Ley 2 de 2012.

Debo confesar que desconozco un soporte legal del Estado panameño que permita que las provincias ostenten el privilegio de poseer y presentar una bandera oficial, a no ser la referencia que nos ofrece el Decreto No 337 del 22 de diciembre de 2017, en el punto 1, literal N que reza de la siguiente manera: “Las provincias, distritos o partidos políticos que hayan adoptado legalmente una bandera representativa, podrán colocarla en un asta, cuya altura sea de un (1) metro menos, ubicada a la derecha de la Bandera Nacional desde la perspectiva del observador. La Bandera Nacional debe ser la primera en izarse o arriarse”.

El caso de la provincia de Los Santos es único, pues presenta dos banderas. Una heredada de la independencia de España, movimiento en el que tanto las rebeliones de Las Tablas como la de La Villa de Los Santos, dieron al traste con el yugo español el 28 de Noviembre de 1821.

La bandera tricolor de rayas horizontales: azul, amarillo y rojo de aquella época; utilizada en La Villa de Los Santos desde los años 1850 y 1855; inspirada en los llamados colores bolivarianos, olvidada con el transcurrir de los años y que no ha sido refrendada en la época republicana por el pueblo santeño, como la bandera oficial de la provincia; aunque diferentes grupos representativos de la provincia la han rescatado, con el propósito de presentarla como la bandera oficial.

En los años 70 del siglo pasado, un grupo de jóvenes y adultos mayores de diferentes edades, de toda la provincia, entusiasmados por los triunfos deportivos santeños, fueron adoptando los colores negro y naranja como propios de la provincia en eventos deportivos del béisbol, inspirados en los colores de uno de los equipos de más prestigio en las grandes ligas de Estados Unidos, los Orioles de Baltimore. El equipo de béisbol santeño adoptó como propios dichos colores para identificar sus uniformes de competencia.

El dirigente deportivo santeño Domingo “MINGO” Castillo, apoyado por miembros representativos de la sociedad santeña, mediante la resolución No 39 del 10 de septiembre de 2011, emitida por el Consejo Provincial, con el voto de 80 concejales, logran la aprobación de una bandera que consiste en “un rectángulo compuesto por un fondo naranja sobre el cual tiene siete estrellas, en la parte izquierda de la bandera se ubica un triángulo negro con borde blanco y las iniciales de Los Santos”. Las siete estrellas representan los siete distritos de la provincia, los cuales son: Las Tablas, Guararé, Los Santos, Macaracas, Pocrí, Pedasí y Tonosí.

La misma resolución establece que “Solo puede ser enarbolada en eventos competitivos educativos, artísticos deportivos y culturales”.

Durante el acto protocolar de celebración del 8 de Noviembre del presente año presenciamos en Las Tablas una situación que comprueba que las autoridades sí tienen muy claro que las “banderas provinciales” solo deben ser utilizadas en eventos del tipo antes mencionado y no en eventos protocolares oficiales en donde se le rinde honores a la patria; en los que solo tienen cabida la Bandera Nacional, provincial o distrital, como ordena el manual sobre diseño y uso de los Símbolos de la Nación, aprobado mediante el Decreto No 337 del 22 de diciembre de 2017.

El señor gobernador de la provincia de Los Santos enfáticamente impartió instrucciones para que la bandera naranja con negro no fuera colocada en los predios del Palacio de Gobernación en Las Tablas durante los actos de celebración de la gloriosa fecha. Atinadamente tampoco se colocó la bandera tricolor de más de 198 años.

Hemos encontrado coincidencias de opiniones en diferentes sectores ciudadanos, profesionales y educadores santeños, en que ambas banderas tienen buena aceptación de la comunidad, por lo que sería bueno que los grupos que organizan los eventos escojan o establezcan la bandera a utilizar en los adornos de calles y sitios de competencia, o ¿por qué no?, utilizar ambas banderas; sin la imposición de ninguna de las dos; con la claridad de que no han sido adoptadas legalmente y no deben ser utilizadas al lado de la Bandera Nacional en los actos protocolares patrióticos oficiales más importantes de la provincia, como son: el 8 de Noviembre, en el distrito de Las Tablas, el 10 de Noviembre y 28 de Noviembre a nivel provincial.

Para que la provincia de Los Santos tenga " legalmente una bandera representativa”, tenemos obligatoriamente que definirlo, en la forma más democrática que existe; mediante el voto popular.

Escritor, folclorista y compositor.