PRD arregla tu carro y luego escoge el piloto

He venido observando a medida que se acerca el 2019 con mucha insistencia las aspiraciones marcadas de algunos dirigentes de nuestro ex glorioso Partido PRD buscar a toda costa el ansiado solio presidencial. Lo más triste de esta aventura es que no se dan cuenta o se hacen los chivos locos que es muy prematuro ir pensando en esto, sabiendo que el partido de Omar en este momento se encuentra como un carro destartalado por no haber recibido el mantenimiento adecuado, y el cual necesita a gritos una gran inversión en piezas y otros elementos que lo pongan en óptimas condiciones para competir por la gran carrera de mayo del 2019; y que a mi manera de ver, existen muchos mecánicos con deseos de repararlo pero que no encuentran el camino correcto para iniciar tan importante tarea y poder así, una vez se logre esto, buscar el piloto que lo pueda conducir a la meta deseada que es ganar la elecciones futuras.

Pero tal como se ve el panorama, estamos más interesados en buscar lo segundo antes de tener lo primero y si siguen esa ruta, a mi manera de ver, están equivocando la estrategia.

Se vislumbra una posible derrota del colectivo, lo que sería el inicio de la desaparición del mismo; en donde la yunta pueblo Gobierno, que por muchos años le dio a muchos panameños la oportunidad de lograr aspiraciones que jamás le hubiesen llegado y mucho menos tener grandes cosas que este pueblo, disfruta actualmente, y muchos desconocen cómo se lograron, porque los propios artífices algunos ya fallecidos y otros que actualmente viven (Fundación Omar Torrijos Y otros), nunca se interesaron por hacer docencia para que el ansiado sueño Torrijista siguiera por las sendas de equidad y mantener a nuestro pueblo panameño en un ambiente de armonía y paz social.

Si observan detenidamente el actuar del PRD en los últimos años se darán cuenta que no es lo mismo, por múltiples razones; y me tomaré unos renglones de este escrito para recordar con algunos ejemplos cosas que, a mi manera de ver, son importantes para que los mecánicos inicien de inmediato la reparación del chéchere destartalado, a ver si logran tenerlo listo para sentar al piloto y éste pueda llegar a puerto seguro y empinar la bandera del triunfo en las próximas votaciones del torneo electoral que se avecinan, y en donde los panameños tendrán la última palabra.

Muchos no conocen situaciones que este partido dejó a un lado. Y que fue el peregrinaje doméstico por todas las comunidades en donde sus líderes naturales perdieron ese contacto y permitieron que falsos mesías le robaran el mandado a base de regalías y falsas promesas que todavía no se cumplen. Se terminaron los núcleos de base que solo se accionan al momento de buscar votos y que logren su cometido, para su beneficio personal.

Después de esto, ¡chao papá! hasta la próxima cuando te vuelva a necesitar. Se acabaron los diferentes frentes profesionales que servían de orientación a nuestro pueblo en todas las disciplinas para hacer docencia en toda la problemática nacional y permanecen abandonados y callados en situaciones que debieran opinar para lograr tranquilidad y sosiego para las masas pensantes y no pensante de este país.

Se terminó con la formación de los cuadros del partido para el relevo generacional y por eso vemos que no hay lideres con una formación torrijista verdadera para seguir con las tareas encomendadas y se trabaja en base a la improvisación que no es buena concejera para lograr metas y por ende se llega al fracaso.

Algo muy importante que no puedo dejar de mencionar que se pasó de un partido con ideología y principios a un partido electorero de chequeras y quedó inmerso en las malas prácticas, en donde el pueblo panameño ha perdido el norte y tenemos actualmente un descontento y una incredulidad total . Ojalá no nos salga un falso líder que nos lleve a situaciones de la cual nos tengamos que arrepentir e iniciemos vivencias similares como están viviendo algunos países vecinos por que perdieron el país que no supieron cuidar. Tantas cosas que pudiésemos decir que logramos vivir pero no nos alcanzaría el tiempo ni el papel para contarlas, lo que sí estoy seguro es que el método que se está practicando de buscar un piloto antes de tener ese auto alineado, ordenado, reparado en todo el sentido de la palabra es un craso error. Las bases continúan fieles a los postulados torrijistas, mantienen su inscripción y militancia pero sin un norte definido en donde solo están mirando la pelea intestina por la búsqueda del guía mientras el auto sigue estático y destartalado como dije antes. Esperamos puedan encontrar este conductor que reúna todas las cualidades en consenso dentro de este partido, y que el pueblo espera con un deseo infinito de vivir en paz, en armonía y por la senda del bienestar económico y social al que todos aspiramos.

Ingeniero y empresario