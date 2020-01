¿Qué sabemos del abuso sexual infantil?

Todos oímos noticias que un menor fue abusado sexualmente por su primo, por su padrastro, por un extraño, por sus amigos, etc. y muchas veces pensamos “esto no me pasa a mí”; pero ¿Cómo saber si de verdad no le está pasando a alguno de tus hijos?

“Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de cada 10) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas. Los niños también están en peligro, aunque no hay una estimación mundial debido a la falta de datos comparables (UNICEF).

En Panamá en el año 2018 se realizaron 4,015 denuncias de delitos sexuales en niños menores de 18 años, según datos de [MIN19] lo que indica que todos los días 11 niños de nuestro país sufren abuso sexual, teniendo en cuenta que solo el 10 % de los casos son denunciados ¿Cuántos niños y niñas son abusados sexualmente en nuestro país en realidad? ¿No crees que ya debemos tomar conciencia que este es un problema grave que se mantiene en el silencio? Esta es mi motivación para escribirles esta información tan importante que usted debe saber y hacerle un llamado a estar alerta e informarse más sobre el tema. Pues es nuestra responsabilidad proteger a nuestros niños del abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es cuando una persona usa su poder o autoridad, para involucrar al niño o niña a participar o realizar alguna actividad de contenido sexual con el fin de obtener su satisfacción o gratificación sexual.

El incesto: se refiere al contacto sexual con una persona quien es considerada no elegible como pareja por su afinidad consanguínea y/o social con el niño niña o la familia. Por ejemplo: padres, madres, padrastros, madrastras, abuelos, tíos, tías, hermanos, hermanas, hermanastros, hermanastras, primos, primas, familiares políticos, o los el compañero sexual del padre o la madre de quién el niño o la niña espera cariño y protección. [BAR02]

Cuando hablamos de abuso sexual infantil sólo pensamos en la violación o la penetración, y cuando un niño o niña nos cuenta alguna situación de contenido sexual, ¿La gente pregunta la violó o lo violó? y es solo en casos de violación cuando la gente denuncia o actúa.

¿Sabía usted que existen otros tipos de abuso sexual infantil que también son denunciables?

Abuso sexual sin contacto: El abusador o abusadora le habla al niño o niña con comentarios sexuales, se desviste y le enseña sus partes privadas o le pide al niño que le enseñe sus partes privadas, le envía texto, fotografías, mensajes, video con contenido sexual o le solicita al niño que le hable con palabras con contenido sexual, esto es un delito que debe denunciarse.

La manipulación de áreas sexuales: En este caso el abusador o la abusadora toca las partes íntimas del niño o niña, vemos como a propósito rozan las mamas, los glúteos o intentan tocar las entrepiernas de los niños, y puede suceder en cualquier parte: en el autobús, en el metro, en el parque, en el colegio, en la casa o a veces el abusador le pide al niño o niña que toque sus partes íntimas, esta manipulación en ambos casos puede ser por encima o por debajo de la ropa. También cuando el abusador o abusadora se masturba a la vista del niño o niña es un abuso sexual. Es importante denunciarlo.

Sexo oral: Muchas madres tenemos tendencia a besar a nuestros hijos en la boca y no nos damos cuenta que le estamos predisponiendo para que cualquiera pueda besarlos en la boca, pues en los tipos de abuso sexual también el besar a un niño o niña introduciendo la lengua, constituye un abuso sexual, besar, lamer o morder otras partes del cuerpo de los niños u obligar al niño o niña que se lo haga al agresor, besar, lamer o morder los pechos del niño o niña u obligar que el niño se lo haga a otra persona, toda estas acciones constituyen un abuso sexual infantil y aunque usted piense no le hicieron nada , esto es delicado. Para denuncias pueden hacerlo, a través del Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público ubicado en el Corregimiento de Ancón, Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Fiscalías del Ministerio Público, Policía Nacional de Niñez y adolescencia o llamar a: Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público -507-2922, la línea 147 del Mides, DIJ 512-2232 y la Policía de Niñez y Adolescencia 511-9540.

Facilitadora de Fundación Unidos por la Niñez