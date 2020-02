Se necesita un plan con visión de país para la seguridad social

“Llama la atención que la Comisión creada por la CSS solo tiene “expertos” neoliberales. No hay representantes de los trabajadores asegurados”

La política neoliberal —redistribución de las riquezas del país hacia los sectores monopólicos— tiene un plan peligroso, sin visión de país para la seguridad social panameña. Consiste en cuatro puntos:

1. Aumentar la edad de jubilación vigente de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres a 65 o 70 años de edad, tanto para las mujeres como para los hombres.

2. Incrementar la cuota que pagan los trabajadores del 8 por ciento de sus salarios a 11 por ciento.

3. Subir los años que debe cotizar el trabajador de 15 (180 meses) a 20 años (240 meses).

4. Disminuir los servicios que ofrece la Caja de Seguro Social (CSS) a sus cotizantes y beneficiarios.

Este es el plan del presidente de la República, del director de la Caja de Seguro Social, de la Comisión de destacadas figuras neoliberales panameñas y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los mencionados amenazan desde hace 50 años que la CSS y, especialmente, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), quebrarán en tres años, si no se toman las medidas que ellos recomiendan.

Tanto el presidente, el director, las destacadas figuras neoliberales, así como el FMI saben que esto no es verdad. Ninguna de las medidas propuestas por el plan sin visión de país tiene que ver con la crisis financiera de la Caja. Lo que pretenden alcanzar con las medidas, contrarias a los intereses de los trabajadores, es apropiarse de más riquezas de este grupo de trabajadores asegurados. Según la CSS, hay en Panamá 1.2 millones de asegurados que cotizan anualmente más de tres mil millones de dólares.

Los actuarios, contables y economistas del Gobierno dicen que no conocen las cuentas de la CSS. Pero sí saben perfectamente que un incremento de las cuotas, de la edad de jubilación, de los años cotizando y disminuyendo los servicios que presta la CSS, como el que proponen, multiplicaría los ingresos de la institución en un 50 por ciento. Lo que también saben es que ese aumento de los ingresos de la institución no iría a cubrir las necesidades urgentes del programa IVM. La Ley 51 de 2005 liquidó el programa IVM al destruir el sistema solidario de la seguridad social panameña. La Ley 51 creó un sistema mediante el cual a los cotizantes les descuentan un porcentaje de sus salarios que va directamente a dos o tres empresas aseguradoras privadas. Cada trabajador individualmente tiene una cuenta con la aseguradora privada que no rinde cuentas, como indica la Ley. La suma de esos descuentos de los salarios representan miles de millones de dólares.

En países como Chile, Colombia, Argentina, entre otros, tuvieron programas de este tipo que quebraron o que no pudieron pagarle a los trabajadores sus jubilaciones. Las empresas privadas y sus dueños pasaron leyes en el Congreso de sus países para que el Estado pagara una parte de las jubilaciones. Los empresarios se quedaron con las ganancias de miles de millones de dólares y los asegurados reciben jubilaciones miserables. Esta es la propuesta que el presidente, el director de la CSS, los notables neoliberales y el FMI le propone a los trabajadores panameños.

Llama la atención que la Comisión creada por la CSS solo tiene “expertos” neoliberales. No hay representantes de los trabajadores asegurados. Cualquier licenciado en Economía resolvería el problema de la quiebra de la CSS con solo proponer un retorno al sistema solidario. Los aportes de las nuevas generaciones de trabajadores cubrirían las jubilaciones de la vieja generación.

Los neoliberales han descartado las teorías de los “viejos” liberales que fundaron los sistemas de seguridad social a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando dicen que se debe acabar con los servicios que reciben los familiares del trabajador asegurado que cotiza, se olvidan de una necesidad fundamental del sistema capitalista. Es la familia del trabajador que constituye la unidad que produce lo más valioso para el capitalista: el obrero que produce las riquezas.

El seguro social es una institución creada para fortalecer y reproducir el sistema capitalista. Los neoliberales creen que sobreexplotando y despojando al trabajador y su familia se hacen más ricos. Lo que hacen es destruir el sistema que les permite acumular más y hacerse ricos. Algo parecido están haciendo con el Canal de Panamá. La falta de un plan de trabajo y una visión de país está lanzando a Panamá a un abismo sin fondo.

Profesor de Sociología de la UP e investigador asociado del CELA.