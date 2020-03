La ignorancia es atrevida

Ante la situación que nos encontramos, existen personas que actúan con irresponsabilidad ante la lucha contra la pandemia del coronavirus. Muchos piensan que actuar en contravención a las disposiciones impartidas por el Minsa y el Gobierno es adversar políticamente al PRD. Esta situación no es un tema político, es un asunto mundial; que países de primer mundo aún no han podido estabilizar. No obstante, podemos hacernos de oídos sordos ante la situación que nos aqueja.

Por otra parte, el comparar las decisiones tomadas por el presidente de El Salvador y nuestro presidente es no pensar ni considerar las consecuencias que vendrán, más adelante. Hay que estar claros que estamos ante dos sistemas de vida diferentes; aquí se maneja el dólar y El Salvador, tiene como moneda el colón. No hay comparación alguna. Panamá es un centro financiero mundial y seguirá siendo un país atractivo para este tipo de actividades. Las decisiones que tome el señor presidente Cortizo no pueden ser antojadizas, ante el sector bancario. Hay que considerar que muchos empresarios están por sus intereses y no por los intereses del pueblo. Siendo así, lo antes descrito, las situaciones no son iguales, menos para hacer una comparación entre mandatarios…

Lo otro es el costo de la luz, telefonía, Internet, etc., que debió haber bajado sustancialmente, pero el interés social no prevalece en estás empresas, dueñas de las utilidades públicas. El costo del barril de búnker, está por el piso. Estos son los enfoques, que se deben valorar, para el no pago del suministro de energía eléctrica, telefonía, Internet etc.; al menos hasta que se estabilice la situación por la que estamos atravesando, por la pandemia del coronavirus.

No olviden lavarse las manos y manténganse en casa.

Abogado - Especialista en Admón de Obras.