Amanecerá y veremos

En la contienda presidencial de EUA, Joe Biden, el candidato demócrata, está por encima de Donald Trump, de acuerdo con las últimas encuestas. EUA utiliza el sistema colegiado de elección, no es por voto popular, lo que significa que hay estados llamados “battleground states”, que son los estados que definen una elección como Pensilvania, Florida, Wisconsin, Ohio. Joe Biden está ganando en la mayoría de estos estados claves. ¿Pero qué significa esto para Donald Trump? A estas alturas del partido, absolutamente NADA.

Es más, desde la semana pasada la campaña de Biden ha cometido una serie de errores, en mi opinión, atacando con anuncios de TV a Trump por el tema de China y coronavirus. ¿Los anuncios atacan a Trump por su manejo del coronavirus y por “actuar de forma blanda contra China”? Nada puede estar más lejos de la realidad. Hace un mes, escribí un artículo de opinión sobre cómo Trump le había puesto de sobrenombre al COVID-19, el “China Virus” y cómo los demócratas, como Nancy Pelosi, habían salido a atacar a Trump de racista y xenofóbico.

Los anuncios de TV contra Trump fueron como una papayita que le lanzó el equipo de campaña de Biden a Trump, y la gente de Trump se la devolvieron de grandes ligas con otro anuncio de TV. Donde le dicen a Biden que él está totalmente desconectado de la realidad, porque lleva 47 años viviendo en Washington y que Biden salió llamando a Donald Trump “Xenofóbico” cuando Trump ordenó la cancelación de vuelos comerciales de China a EUA. Pero lo mejor del anuncio fue el cierre donde dice: Joe Biden, “No hace sentido”.

¿Por qué me gusta el cierre?, porque define a Joe Biden como todo lo que la gente “levemente” percibe de él… que es un borracho, viejo, abuelo, y que debería estar en un asilo y no corriendo para presidente. Joe Biden “No hace sentido” encaja perfectamente en la narrativa del personaje que viene vendiendo la campaña de Trump de Biden desde hace meses. Y este contraataque de Trump fue buscado por la campaña de Biden.

Fue una movida de novato por parte de la campaña de Biden meterse contra Trump. Varios medios de comunicación en EUA ya estaban destruyendo a Trump por la cantidad de inexactitudes que estaba diciendo. Trump dijo cosas como que, el coronavirus no era nada grave y que la gente debería tomar desinfectantes para combatirlo. Si Trump se estaba ahogando con sus propias palabras, ¿quién invita a la campaña de Biden a meterse en una pelea de borrachos? Si Trump se está ahorcando con su propia soga, ¿para qué se meten?

Joe Biden está arriba en las encuestas hoy, pero falta mucho para las elecciones en noviembre y mucho puede suceder. La campaña de Trump debe tener cuidado y darle con guantes de seda a Biden y no noquearlo de aquí a la Convención Demócrata, no vaya a ser que bajen a Biden en la Convención. Y pongan a otro candidato más potable, como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que es lo opuesto a Biden. Cuomo es carismático, energético, tiene solo 62 años en comparación a los 77 de Biden y fue procurador de Nueva York. Es un hombre de mano firme y no es blandengue como Biden.

Algo interesante también es que a Cuomo le tocó lidiar con el estado que más duro le pegó la pandemia, Nueva York. Y su hermano, Chris Cuomo que es periodista de CNN, también le dio coronavirus. Andrew Cuomo tiene el carácter y tiene una buena historia que contar. Y si le siguen dando con un mazo a Biden por sus errores, cuidado y meten a Cuomo de relevo. Nada está escrito en piedra hasta las convenciones tanto de los republicanos como la de los demócratas. Amanecerá y veremos.

Consultor político.