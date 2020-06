'No importa llegar, lo importante es cómo sales', Cortizo

Yo he sido un viejo amigo, personal y político, de Nito Cortizo. Él se inició en política en Solidaridad, siendo yo su presidente. Él estaba en la misma clase con mi hijo Enrique. Mis otros dos hijos estaban en otros salones, pero en el mismo colegio. En ocasiones, mi esposa Itza los recogía y lo llevaba a su casa junto con mis hijos. En el trayecto, les llamaba la atención, cuando no se habían portado bien. Otras veces, los llevaba mi chófer, Mundo García, quien me contaba, antes de jubilarse, que a Nito le gustaba mucho pelear y a su condiscípulo Luis Cucalón, en ocasiones, le propinaba algunos “cocotazos”.

Años después, ya casado, cuando lo veía, me preguntaba siempre: “¿Cómo está la señora que me regañaba?”.

Se me quedó grabada una frase de él: “No importa llegar, lo importante es cómo sales”.

Ya él logró una de sus aspiraciones: llegar a la Presidencia de la República. Ahora le toca ver cómo sale del puesto que hoy ocupa y hacer una realidad su lapidaria frase.

Los amigos sinceros siempre hablan claro y dicen la verdad, aunque ella sea amarga; sin embargo, hay “amigos” que dicen lo que a la persona le gustaría oír, aunque ella sea una mentira.

Nito, como hombre inteligente que es, se dio cuenta rápidamente de que solo tenía el respaldo de un tercio del electorado. Inmediatamente gobernó para todos los panameños; dejó de un lado el sectarismo político y buscó la unidad de todos los panameños. Poco a poco fue ganándose la simpatía de los ciudadanos que vieron en él su buena voluntad. Lamentablemente, comenzó a hacer política o lo llevaron sus “amigos” a hacerlo. Se inició la pérdida de parte del respaldo que tenía. ¿Por qué lo hizo, si había tenido tanto éxito? No lo sé. Tal vez, ha sido mal aconsejado y se dejó llevar por personas que no ven más allá de sus narices; o que les importa más su interés personal que el del propio presidente o de la nación.

En mi “quédate en casa”, he podido determinar, en los distintos grupos de opinión, cómo ven al actual Gobierno y, lamentablemente, con pena, me da la impresión de que la mayoría de los grupos de opinión no lo ven bien.

A Nito, desde que llegó a la Presidencia, lo he visto una sola vez, ella fue cuando me invitó a la toma de posesión del director de la CSS, Dr. Enrique Lau. En una ocasión hablé con él telefónicamente, cuando me llamó para felicitarme por mi cumpleaños. Me hubiera gustado mucho personalmente hacerle saber algunas de mis inquietudes, pero no se me presentó la ocasión.

Sé muy bien que gobernar un país como Panamá es muy difícil y, más aún, cuando se recibe, como herencia del Gobierno anterior, lo que el mismo Cortizo llamó “un completo desastre”. Ha tenido también que lidiar con algo inesperado para todos: la COVID-19 y sus consecuencias.

A pesar del virus COVID-19, la política está muy activa. Son muchos los candidatos que aspiran a suceder a Cortizo en las próximas elecciones. También se menciona mucho en los corrillos políticos que el presidente Cortizo hará cambios de algunos ministros y funcionarios para refrescar su Gobierno.

Para los que se van y los que se quedan y los que aspiran a reemplazar a Cortizo es importante que tengan presente la frase de él: “No importa llegar, lo importante es cómo sales”. Estas cortas palabras implican mucho en su contenido y es muy importante que las tomen en cuenta todos. La historia, aunque se demore, siempre analizará sus actuaciones.

Empresario