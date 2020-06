Palabras en honor a mi padre

Querido y respetado lector de La Estrella de Panamá, estas palabras salen del corazón y se las regalo a los hijos que hoy gozan, ríen y tienen a sus padres. Es un placer para mí hablarles un poco sobre el mejor hombre del mundo. Una persona que admiro con todo mi corazón. Alguien a quien extraño todos los días de mi vida.

Hace cinco (5) años que se dio tu partida; hace cinco años que aprieto mi corazón ante tu ausencia. Pareciera que fue ayer, cuando te vi partir. Mi cara estaba empapada de tanto llorar. Un nudo en la garganta me apretaba el aparato fonador, el cual impedía la salida de las palabras. Y es que me aterraba la idea de no verte nunca más; de no poder abrazarte o de no ver tu hermosa sonrisa. El corazón se me hizo pedazos y mis fuerzas se desvanecían. Con el tiempo he aprendido a vivir con tus recuerdos; con esa alegría que te caracterizaba en todo momento. Extrañarte se ha convertido en uno de mis pensamientos favoritos.

El cielo es tan afortunado de tenerte, pero no sabes cuántas veces he llorado, reclamándole a Dios tu presencia. ¡Cómo quisiera retroceder el tiempo y decirte tantas cosas! Tal vez debí abrazarte un poco más, la última vez que estabas conmigo. Disfrutar al máximo esos momentos familiares, donde tu solo te preocupabas por nuestra comodidad. Te extraño papá. Te extraño, porque contigo la vida era más bella y menos complicada. Extraño tus consejos, el positivismo y esa energía buenísima con la que te levantabas cada mañana.

Hoy quiero decirte que te amo y adoro. Fuiste, eres y serás el mejor padre del universo. Me enseñaste que valorar y cuidar son palabras que nunca debo olvidar. Desde el fondo de mi corazón, te doy las gracias por hacer de mí la mujer que soy. Esa que siempre lucha y arriesga sin temor a perder. Gracias, padre, por darme tu amor infinito. Gracias por guiarme por el buen camino. Por hacer de mí una mujer con principios y valores. No existen las palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Le doy mil veces gracias a Dios por regalarme al mejor padre del mundo.

En la vida debemos aprender a valorar y amar intensamente; lo que tienes hoy, nadie te asegura que lo tendrás mañana. Disfruta de tu familia, de tus amigos. Empieza a querer, pero sin miedo. Hazlo con todas las fuerzas de tu corazón. Vive tu vida hoy, como si el mañana no existiera. Ama y perdona cuando sea necesario. Diles a esas personas importantes, en especial a tu padre y madre, que los amas con todo tu corazón. Abrázalos, no solo un momento, hazlo por unos tres minutos y nunca los dejes solos, pues son las únicas personas que darían la vida por ti y te brindarán un amor verdadero e incondicional.

Estudiante de Publicidad de la Universidad de Panamá.