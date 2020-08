¿Qué nos ha traído la cuarentena total? Más víctimas y muertes…

La COVID-19 ha afectado a toda la humanidad. Ningún país se ha salvado de sus daños a la salud y a la economía de los habitantes de esta tierra. Las naciones se consultan unas a otras para determinar qué acciones están tomando para combatir el asesino virus.

No dudamos de que nuestro Gobierno está haciendo lo mismo, pero, lamentablemente, es poca la información de que disponemos. No obstante, hay dos países que, en particular, deben llamarnos la atención. Uno está muy cerca, es Costa Rica, con la cual compartimos la frontera norte y es una nación a la cual conocemos muy bien. El otro es Uruguay, también pequeño en tamaño y muy apegado también a la democracia, es muy lejano de nosotros, por encontrarse muy al sur del hemisferio.

Es conveniente que nuestras representaciones diplomáticas, tanto en Costa Rica como en Uruguay, informen al Gobierno lo que están haciendo para combatir la COVID-19.

En Costa Rica, sus ciudadanos tienen muy arraigados el sentimiento democrático y fue la primera nación en abolir el ejército de todo el hemisferio latinoamericano. Lo hizo muchos años antes que nosotros.

A pesar de que, tanto Costa Rica como Uruguay, han sido atacados fuertemente por el virus criminal, han ido paralelamente al cuidado de su salud y abriendo el país al desarrollo económico. Casi todos los negocios están operando para darle trabajo al mayor número de personas. Tienen un plan, que valdría la pena conocer en sus detalles para poder determinar si nosotros podemos sacar algún provecho de él.

En ambos países la empresa privada ha jugado un papel importantísimo.

Nosotros, aquí en Panamá, tenemos que hacer algo rápidamente. La cuarentena total no ha dado ningún buen resultado. Las víctimas y las muertes del virus aumentan alarmantemente.

Afortunadamente para Panamá, todos los representantes de la empresa privada (Cámara de Comercio, Apede, Conep y otras organizaciones, así como grupos civiles) están muy dispuestos a darle todo su respaldo a las políticas coherentes que tenga el Gobierno nacional y discutir con el Gobierno, que dirige el presidente Cortizo, las acciones que se deben tomar en el futuro. Lamentablemente, también hay grupos, aunque pequeños, que solo exigen y no dan ninguna ayuda o cooperación.

Nuestro Gobierno ha anunciado que ha llevado a cabo conversaciones muy positivas para cooperar con un par de laboratorios en su búsqueda por la vacuna que el mundo entero espera. Esa cooperación, dice el Gobierno, que nos permitirá ser de los primeros en obtener dicha vacuna. Los estudios están muy adelantados y los laboratorios están muy optimistas en tenerla lista antes de que finalice el año.

Este virus, convertido en una pandemia, no respeta países ni distancia. Así tenemos que Rusia ha sido atacada que Australia, Corea, Argentina y Bolivia (de África se sabe muy poco) con la misma ferocidad al igual que los otros. Nunca habíamos visto un virus que se propague con la rapidez y violencia que la COVID-19.

Todas las economías, además, por supuesto, de la salud de los individuos, ha causado un efecto muy dañino en el mundo entero, que será diferente después de la pandemia. ¿Cómo será? Nadie puede hoy día ni adivinar.

Empresario