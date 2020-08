Parita en sus 462 años de fundación: 1558

“[…] la celebración del 18 de agosto no constituye la fundación del distrito de Parita, […]. No obstante, la tradición pariteña celebra esta fecha con gran regocijo […] como día de su fundación”

Los inicios de la conquista, por parte de los españoles, estaban circunscritos a la región oriental del istmo de Panamá. Fue por orden de Pedro Arias Dávila que el periodo de conquista y colonización procura un nuevo giro. Las expediciones van ahora en dirección hacia el Panamá profundo, como diría Hernán Porras. En efecto, la primera expedición a la región central del Istmo le corresponde a Gonzalo de Badajoz en 1515, cuando, a través de una maniobra de e|ngaño, logró imponerse ante el bravo cacique Antataura (hoy cacique París).

Con estas primeras incursiones, al interior sabanero, entre 1519 y 1522, despunta un nuevo hito en el proceso de conquista, cual fue la distribución de las primeras encomiendas indígenas entre los colonos, por lo que emerge un proceso de despoblamiento, como advierte Alfredo Castillero Calvo. El frenesí de la conquista del Perú, en 1532, provoca una masiva migración de indígenas. Según Gaspar de Espinosa, podría llegar a la suma de unos 10 000. Por lo tanto, la Corona cambia el estilo de conquista y colonización.

Ciertamente, los pocos indígenas existentes se encontraban dispersados por los montes, como nos dice Bartolomé de las Casas. A todo esto, hay que agregar la explotación indiscriminada y el irrespeto a la dignidad de los originarios. De manera que, en 1556, la política estatal española elimina el repartimiento de las encomiendas e incoa un nuevo estilo de colonización. En adelante, se intenta congregar a los indígenas en las llamadas reducciones. En efecto, Juan Ruiz de Monjaraz: “se trasladó al interior para inducir a los indígenas a vivir congregados en pueblos, tarea en la cual le prestó ayuda el fraile dominico Pedro de Santa María. Con ese fin se fundó, a orillas del río Cubita, una población que se llamó Santa Cruz, en las inmediaciones del río Parita, la de Santa Elena, bases ambas de las que más tarde se llamaron Villa de Los Santos y Santo Domingo de Parita” (ARCE Y SOSA, Compendio de historia de Panamá, pág. 38).

Los españoles asignaban los nombres de los pueblos según el santoral eclesiástico y precisamente el calendario eclesiástico reserva para Santa Elena el 18 de agosto. Las reducciones literalmente no llenaron las (exceptivas) por las cuales fueron fundadas. Pronto estas desaparecen como tal y los pocos indígenas, en número de unos 250, se incorporan a La Villa de Los Santos, fundada el 1 de noviembre de 1569. (CASTILLERO Calvo, Alfredo, 1967, p. 38). Posteriormente, en una fecha no conocida, pero probablemente en las primeras décadas del siglo XVII, se funda la ciudad de Parita, ya no como reducción, sino como una ciudad especialmente para los españoles, ya que aquellas eran poblaciones exclusivas para los indígenas.

Destaco, a manera de docencia, que la celebración del 18 de agosto no constituye la fundación del distrito de Parita, como comúnmente se dice, es la fundación de una población indígena llamada Santa Elena. No obstante, la tradición pariteña celebra esta fecha con gran regocijo y entusiasmo para conmemorar la fecha como día de su fundación. Lamentablemente, para este año las actividades de fundación ya no serán igual que otros años.

Docente, Universidad de Panamá.