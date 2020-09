Oficio de historiador y desconocimiento

Ante el proyecto de ley que regula el oficio de historiador en Panamá, se ha volcado la opinión pública con buenos comentarios, improperios y no han faltado quienes aducen xenofobia.

Ante el proyecto de ley que regula el oficio de historiador en Panamá, se ha volcado la opinión pública con buenos comentarios, improperios y no han faltado quienes aducen xenofobia. De hecho, a pesar de la ausencia de un debate profundo de esta propuesta entre los historiadores de todo el país, entiendo que la misma busca proteger el oficio de la parafernalia liberticida que viene imponiendo la globalización neoliberal a las profesiones.

En lo personal, todo se reduce a desconocimiento. Esta es una generación de gente desprevenida, incluidos profesionales de distintos ramos que ni siquiera saben qué es o hace un historiador. De buenas a primera lo confunden con un profesor de Historia, aficionado o sabrá Dios qué otra cosa. Por otro lado, las malas praxis en la enseñanza de la Historia, a todos los niveles, abonan al pase de factura. O quizás, el proyecto oligarca contra la ciencia histórica en Panamá, podría estar surtiendo sus efectos.

Ello, queda evidenciado cuando vemos cómo abogados de nuestro país han solapado la eliminación de la Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos, sin entender que tanto el Derecho como la Historia son ciencias de pruebas, buscan la verdad de los hechos sobre la base de las evidencias. Es innegable, entonces, que estamos frente a una generación desprevenida que desconoce el quehacer de la ciencia histórica y, por tanto, de los historiadores y su oficio.

Ahora, volviendo a su enseñanza, mucho ha tenido que ver la incompatibilidad entre la enseñanza de una historia escolar y una historia científica. Como diría el historiador José Álvarez Junco: “… Porque la escolar tiene por objetivo la creación de mitos y leyendas encaminados a reforzar la pertenencia a una colectividad de los estudiantes, niños y adolescentes, mientras que la científica aspira a descubrir la verdad de los hechos, siempre mudable y por tanto enemiga obligada de las mentiras que sobre la nación se vierten en las aulas…”.

Lanzar o someter esta propuesta a la opinión pública sin el debido debate para ventilar si existe o no un oficio de historiador, frente a una generación tan desprevenida en cuanto a la ciencia histórica, es como “tirar las perlas a los puercos”. Si, por lo menos, desde los inicios de la instrucción pública panameña, nos hubiésemos propuesto enseñar historia científica, no tendríamos que enfrentar esta MISIOTOPÍA, como me ha dado por llamarle al juntar raíces griegas como (miso= yo odio) e (iotopía= historia).

Pero, como desde los inicios de las repúblicas latinoamericanas se construyeron falacias (falseamiento de la historia), para sostener las estructuras sociales o imaginarios elitistas, se malogró la ciencia histórica desde su enseñanza, constituyéndola –a la vieja usanza europea– instrumento político que lleva implícito una obediencia social.

En definitiva, la propuesta de ley es valiosísima y aunque tardía, debe profundizarse el debate tendiente a caracterizar el oficio frente al del profesor de Historia, merodeadores, aficionados y hasta saboteadores. Para Álvarez Junco: “El historiador, por un imperativo ético intrínseco a su oficio, se convierte así en una suerte de deconstructor de falacias”. Claro, debe estar científicamente adiestrado para ello. Pues, es una clase de rebelde que detecta lo reprimido por el discurso hegemónico.

