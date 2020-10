Educación superior: resocialización del capital humano en el Cefere

La primera institución republicana de educación superior, entre sus líneas trazó la relación entre esta y el Estado, al expresar que no habrá República sin Universidad. No habrá desarrollo sin Universidad. No habrá independencia sin Universidad. No habrá soberanía sin Universidad.

No hablaba de cualquier universidad; sino de aquella que respondiera a la necesidad de tomar el control de herramientas de conocimiento; indispensables, óigase bien ¡indispensables!, para enfrentar los desajustes y construir el pacto social requerido para el desarrollo económico y la justicia social.

Méndez Pereira definió el carácter de la institución, cobrando vigencia en medio de la pandemia COVID-19, que afectó a los centros penitenciarios al suspender actividades, entre ellas el Anexo Universitario del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, Cefere, el cual, para la fecha, sin contar las de nuevos ingresos, tiene una población de estudiantes de 80 privadas de libertad, y el 17 de junio se autorizó continuar su funcionamiento.

Por lo cual, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó el calendario académico modificado para el I Semestre, iniciando el 29 de junio hasta el 17 de octubre del 2020. A petición del director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, doctor Luis A. Acosta, bajo el lema “No dejar por fuera a nadie”.

Desarrollado modularmente, representando gasto adicional al presupuesto maltrecho de la Universidad de Panamá, que puso por delante su Misión Social y aporte resocializador de las privadas de libertad mediante la educación.

Los siete años de presencia de la Universidad de Panamá en el Cefere, marcan un antes y un después, gracias al compromiso y tenacidad de sus autoridades, académicos, administrativos y estudiantes; al formar capital humano integral en su formación profesional, idóneos, con visión solidaria, ciudadanos virtuosos, honestos, respetuosos de los derechos humanos, comprometidos con la democracia. Elevados ideales que alumbraron el camino de los fundadores de la Universidad, vigente en sus sucesores. Así lo demuestra el centenar de recurso humano que han alcanzado un grado de profesionalismo con titulación Técnica y de Licenciatura en carreras como: Desarrollo Comunitario, Informática Educativa, Turismo histórico y cultural, Diseño de Modas y próximamente en Mercadeo y Logística. Además de los ciento de cursos brindados al personal no académico que realiza como parte de sus funciones de extensión.

La Universidad de Panamá ha aportado más de cinco millones entre remuneraciones, mantenimiento, mobiliarios útiles de oficinas exoneración de matrículas y otros servicios requeridos por sus estudiantes. El Cefere necesita mayor compromiso e internalización de su contra parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, para la construcción de almas, creadores de verdad, belleza y bien.

Profesora de la Universidad de Panamá.