Respuesta al editorial del 6 de enero de la Decana: '¡Se la están rifando!'

Distinguido periodista, estamos seguros de que todo ciudadano sensato, los que hacemos mayoría, coincidimos en lo profundo del noble y patriótico mensaje en su editorial, que divulga La Estrella de Panamá. Sin embargo, la fuerza de las realidades históricas, como el acto de la administración Martinelli de archivar el estupendo proyecto desde la CONCERTACIÓN por una Nueva Constitución, que el mismo Martinelli convocara y trabajamos durante siete meses, con cinco mesas y la principal, de los Notables Constitucionalistas, todos prestigiosos, pero antes, durante las administraciones Torrijos y seguidos Martinelli y Varela, al desconocer y hacer desaparecer el informe final de la CONCERTACIÓN Nacional para el Desarrollo, que consistió en aportar los insumos, estudios previos y senderos de equidad en el reparto de la riqueza y, sobre todo, de los excedentes que derivarían por los efectos de un nuevo canal o el tercer juego de esclusas y aplicar en la Estrategia Nacional para el Desarrollo del País, también se archivaron, porque a la clase gobernante no le conviene, toda vez que le corta las alas a la corrupción y a los grandes negociados.

“[…] quienes se la rifan hoy, no consiste en el noble propósito de concebir un gran pacto nacional, de eso no se trata, […], se la rifan más bien ante lo mismo del ayer… otro engaño, mentiras y desilusión […]”

Hoy, el presidente Cortizo se comprometió desde el inicio de su mandato y político como palanca, a la CONCERTACIÓN, para tratar de colar un proyecto de Reformas Constitucionales que fue rechazado por el clamor popular, desde su cuna o la Asamblea Desprestigiada como Órgano del Estado.

El presidente, en campaña, se había comprometido, en tres ocasiones, de eso suceder, inmediatamente, a convocar a la nación para la escogencia a nivel nacional de los 60 panameños constitucionalistas, más el Referéndum que obliga el Art. 314 de nuestra Constitución… avanza la administración Cortizo, ya para dos años, y el único avance ha sido el retrogrado, que consiste en dejar morir, por inanición y un enfermero de turno con instrucciones de cerrarle la nariz poco a poco, a la CONCERTACIÓN, hasta que muera, pese a que fue creada por una Ley de la República.

¿Por qué le hago este resumen?, apreciado periodista. Como usted señala a ciudadanos que se la están RIFANDO, es tan cierto, como también nos la rifamos más de 200 panameños que creímos en Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo… y resultamos utilizados y burlados… toda una desilusión.

Nuestra clase política ha claudicado a consecuencias, más bien, de un Estado fallido en plena metástasis del tumor de la corrupción… no son los hombres y mujeres políticos en el poder, es el sistema que colapsó. No cabe duda, hemos caído en un régimen de dictadura civil combinado con la cleptocracia… no hay otro camino que asegurar que lleguemos a las próximas elecciones del 2024 y barrer a los políticos exhaustos por la corrupción. Esperamos que el presidente Cortizo no intente desfasar o posponer las elecciones del 2024.

Finalmente, quienes se la rifan hoy, no consiste en el noble propósito de concebir un gran pacto nacional, de eso no se trata, amigo Berroa, se la rifan más bien ante lo mismo del ayer… otro engaño, mentiras y desilusión; lo que está en marcha, más bien, es un plan con rostros e imagen de prestigiosos ciudadanos para extender el “statu quo” de las administraciones políticas empantanadas en la corrupción. Como ejemplo, los semáforos y Odebrecht, ante un procurador que la protege por órdenes del jefe del Ejecutivo y luego sale en pantalla minimizado, hablando de dos pandillas.

“Mientras los panameños no seamos capaces de obligar a los gobernantes a redactar la nueva carta magna por el 314, todo diálogo, pacto, acuerdo o sueño […] … está condenado al naufragio […]”

Pero, con la visión del ciudadano optimista, le sugeriría a su excelente editorial, pero inconcluso, lo siguiente, respetuosamente… si el llamado al diálogo del Bicentenario hubiese incluido la fecha del acto de la convocatoria a la constituyente paralela, como expresa el 314, entonces sí, los que se la rifan hoy, como nosotros ayer, podrían empinarse sobre un horizonte de esperanzas y certidumbres de que al fin llegó el momento feliz del reimpulso de la República… Sentencio así, mi querido amigo, Gerardo Berroa: “Mientras los panameños no seamos capaces de obligar a los gobernantes a redactar la nueva carta magna por el 314, todo diálogo, pacto, acuerdo o sueño de una república hermosa y libre de la corrupción… está condenado al naufragio, ¡con todos los que se la rifan a bordo!”.

General retirado.