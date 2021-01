Urge más información sobre las vacunas

La llegada a Latinoamérica de algunas vacunas en el mes diciembre, así como los planes de vacunación de los Gobiernos, representaron una esperanza en la lucha contra la pandemia, a pesar de que todavía persisten dudas y mitos sobre la enfermedad y el beneficio de las vacunas.

Recientemente, en un foro para revisar el avance de los programas de vacunación, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el tema mencionado recurrentemente por los ministros de Salud de diferentes países y expertos de organizaciones como la Fundación Slim, fue que son urgentes y necesarias campañas de comunicación para que la población esté bien informada y con ello contribuir con los objetivos para inmunizar a un grupo amplio de la población y lograr detener la transmisión del virus. Otra de las recomendaciones del foro fue la importancia de la participación de empresas privadas para que la información llegue a un mayor número de personas por diferentes canales.

En esta publicación abordaremos y aclararemos las principales dudas sobre el tema con base en información científica publicada por reconocidas instituciones, como los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, entre otras, para contribuir a disiparlas y estar mejor preparados para cuando llegue el turno de ser vacunados.

¿La vacuna proporciona protección inmediata?

No. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos y otros expertos han informado que desarrollar inmunidad requiere de algunas semanas. Para que las vacunas puedan desarrollar inmunidad se necesita tiempo. Las dos vacunas que se han autorizado hasta el momento requieren de dos dosis que deben ser administradas con algunas semanas de diferencia, para que nuestro sistema inmunológico aprenda y pueda responder satisfactoriamente generando las defensas necesarias.

Las personas que se vacunan pueden estar expuestas al coronavirus antes o inmediatamente después de vacunarse y en ambas situaciones el cuerpo no tiene tiempo de desarrollar las defensas necesarias. Es decir, el sistema inmunológico aún no está preparado y el riesgo de contagio por coronavirus persiste antes y después de la vacunación y por lo tanto, incluso los vacunados, pueden enfermarse. Diversos estudios han demostrado que es posible que alguien pueda recibir la vacuna, pero ser un portador asintomático del virus, por lo que es muy importante no dejar de usar cubre nariz y boca por un tiempo razonable aún después de estar vacunado, porque no se sabe si se puede ser portador asintomático.

¿Qué tiempo se requiere para que la vacuna sea efectiva?

Es variable. De acuerdo con los estudios científicos presentados por Moderna y Pfizer, las dos empresas que recibieron la autorización de la FDA, y otras autoridades regulatorias para la distribución de la vacuna, se requiere cierto tiempo para alcanzar la eficacia esperada. La empresa Moderna midió la eficacia de su vacuna 14 días después de la segunda dosis y Pfizer la midió siete (7) días después de la segunda dosis, lo que quiere decir que, para alcanzar el porcentaje de eficacia del 95 % que tienen estas vacunas, se tienen que aplicar las dos dosis y esperar el tiempo necesario mencionado en los estudios clínicos, para alcanzar la efectividad mencionada.

¿Se pueden combinar las dosis de vacunas de distinta marca?

No. A inicios del mes de enero CNN, con datos de la FDA, informó sobre las especulaciones respecto a que una dosis de la vacuna es suficiente; que se podría reducir la dosis o extender el tiempo entre cada inoculación; cambiar o combinar vacunas con el fin de proteger a más personas. La FDA recomendó estrictamente seguir las indicaciones con las que fueron autorizadas las vacunas, no mezclar las vacunas, no reducir las dosis y no extender el tiempo recomendado entre la primera y segunda dosis, pues estas se basan en la evidencia científica revisada en los estudios clínicos presentados por las empresas para recibir la autorización de uso de emergencia de sus vacunas.

¿La vacuna me puede contagiar el virus?

No. De acuerdo con la descripción de las vacunas por parte de las empresas farmacéuticas que las investigaron y desarrollaron, así como por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que difunden información científica y veraz, las vacunas actuales no pueden infectar porque no traen el virus. En su lugar contienen material genético que se llama ARN mensajero, que les dice a las células que produzcan material que se parece al virus, para que el sistema inmunológico lo note y se empiecen a producir anticuerpos para neutralizar al virus.

¿Con la vacuna, la protección es para siempre?

No determinado. Los expertos indican que tenemos que esperar para determinar cuánto tiempo dura la protección de las vacunas. Solo llevamos un año con el coronavirus y las vacunas terminaron recientemente sus fases finales de investigación, por lo que las empresas Moderna y Pfizer/Biontech, además de las autoridades sanitarias, estarán dando seguimiento a los voluntarios que participaron en los estudios, por, al menos, dos meses después de su segunda dosis y se ha contemplado estudiar el tiempo que puede durar la protección y si se requiere una inyección de refuerzo y cuánto tiempo después.

También, como se ha sabido, el coronavirus ha mutado y puede que las vacunas sean menos efectivas; sin embargo, la tecnología usada en las vacunas puede adaptarse para enfrentar las nuevas cepas o mutaciones. Hasta el momento no hay nada que indique que las vacunas no son efectivas para las cepas que han aparecido.

¿Puedo dejar de usar la molesta mascarilla después de vacunarme?

Los expertos han insistido en que nadie puede dejar de utilizar las mascarillas cubre nariz y boca y tampoco empezar a tener reuniones o asistir a lugares concurridos solo porque ya fue vacunado. Es posible que una persona que se vacune pueda ser un portador asintomático y si hablan o estornudan aún pueden transmitir el virus a más personas.

Ya pasó lo peor, ya llegaron las vacunas.

No. Se requiere tiempo para que las vacunas lleguen a un gran número de personas, mientras tanto se deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es impresionante la velocidad con que fueron desarrolladas las vacunas, gracias al esfuerzo de la comunidad científica, de Gobiernos, empresas y organizaciones a nivel mundial. Antes, desarrollar una vacuna tomaba 10 años, lo más rápido que sabemos que se desarrolló una vacuna fue cuatro (4) años, y esta vez tardó menos de un año el desarrollar una vacuna que demostrara efectividad; sin embargo, llevará tiempo producir todas las vacunas necesarias para lograr inmunidad colectiva. Las empresas están haciendo su mejor esfuerzo para ampliar la producción, pero se tiene que considerar también la distribución y aplicación y eso está tomando mucho tiempo en algunos países.

¿Yo puedo comprar mi vacuna?

Ninguna de las vacunas que se están aplicando está a la venta al público. Han sido autorizadas para uso en emergencia, eso significa que no están aprobadas para que se puedan comercializar, por lo que nadie puede vender una vacuna. Se han dado casos de personas mal intencionadas que dicen que venden las vacunas, pero puede ser que sea otro producto, por lo que es necesario que solo confiemos en los programas oficiales y ante cualquier duda buscar el consejo de un profesional de la salud.

Luchar contra la pandemia ya logró un trabajo colaborativo entre científicos, empresas farmacéuticas, centros de investigación y otras organizaciones. Ahora se requiere que la población esté bien informada para que juntos podamos avanzar en la lucha contra la enfermedad. Para vencer la COVID-19 necesitamos la ayuda no solo de médicos e instituciones, necesitamos la ayuda de todos y el estar bien informados es un gran avance. Información sobre el virus, la enfermedad y las medidas sanitarias están disponibles para todos en forma “online” y los Gobiernos y organizaciones están haciendo grandes esfuerzos para que esta información llegue a un mayor número de personas.

Director sénior del Área de Salud de LLYC para las Américas.