Reformas agrícolas en la India

La agricultura es un sector prioritario para la India, contribuye con alrededor del 17 % del valor agregado bruto (VAB) del país y es su mayor fuente de sustento. La reforma del sistema de comercialización agrícola ha sido un proceso continuo, con la necesidad de que se sienta a través de las líneas partidistas. Estas medidas satisfacen esta necesidad de larga data. Dichas reformas tomaron mucho tiempo en llegar, ya que las principales reformas económicas llevadas a cabo en la India, en 1991, no modificaron la agricultura.

Los problemas que afectan al sector agrícola y que estas reformas pretenden abordar incluyen: el antiguo marco legal -el cual requería que los agricultores vendieran sus productos solo en mercados físicos designados por el Gobierno estatal, llamados Mercados del Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC)-, la solución a los mercados fragmentados e insuficientes, una revisión de tarifas y costos de mercadeo, infraestructura inadecuada, pérdidas poscosecha, restricción en la concesión de licencias, altos costos de intermediación, asimetría de información, disparidad entre la agricultura y otros sectores y facilidades crediticias inadecuadas.

A medida que India pasaba de ser una nación con déficit de alimentos a una con superávit de alimentos, el enfoque de la política debía pasar de la gestión del déficit a la gestión del excedente. Se han realizado amplias consultas durante las últimas dos décadas, y con mayor fuerza en el período previo a la promulgación de estos tres proyectos de leyes agrícolas bajo múltiples Gobiernos. Todos se han movido progresivamente en la misma dirección, y finalmente condujeron a la aprobación de tres nuevas leyes agrícolas el año pasado.

La Ley de Comercio de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación) de 2020 ofrece a los agricultores la libertad de elegir la venta de sus productos a precios remunerativos a través de canales comerciales alternativos y competitivos. La “Ley del Acuerdo de Agricultores sobre Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de 2020 (Empoderamiento y Protección)”, es una versión simplificada y mejorada de la Ley de Agricultura por Contrato que ya ha sido adoptada por 20 estados de la India. Proporciona un marco nacional que protege y faculta a los agricultores al momento de trabajar con empresas agrícolas, procesadores, distribuidores, exportadores o grandes minoristas para la prestación de servicios agrícolas y la venta de futuros productos agrícolas dentro de un marco remunerativo de precios mutuamente acordados de manera justa y transparente. La tercera reforma implica la modificación de la Ley de Productos Esenciales y establece criterios transparentes en términos de precios desencadenantes detrás de las decisiones del Gobierno para regular el suministro de productos básicos en circunstancias extraordinarias. El propósito de esta Ley es eliminar la arbitrariedad.

Estas reformas tienen el propósito de garantizar que se cumpla el objetivo de “duplicar los ingresos de los agricultores”, y el nuevo marco legal tiene como objetivo abordar los problemas que afectan al sector agrícola y liberar el mercadeo agrícola en la India, dándole a los agricultores la libertad para producir y vender sus productos. Estas reformas permitirán la agricultura por contrato con garantías de precios, ayudarán a los agricultores a acceder a insumos modernos, a atraer inversiones en el campo agrícola y a mejorar su acceso a tecnologías modernas, como lo es el comercio electrónico.

Los agricultores de algunas partes de la India están protestando contra las disposiciones de estas leyes, porque temen que se elimine la compra bajo el sistema de Precio Mínimo de Sustento (MSP) y que queden a merced de las grandes corporaciones o comerciantes que pueden explotarlas y quitarles sus tierras. Sin embargo, la nueva Ley no afectará negativamente al sistema MSP. La nueva ley no pretende reemplazar la Ley APMC y no afecta el funcionamiento de los mercados APMC. La Ley solo brinda a los agricultores oportunidades comerciales adicionales afuera de las ya existentes dentro del marco APMC. Ambas leyes coexistirán, velando por el interés común de los agricultores. La Ley de Agricultura por Contrato proporciona mecanismos suficientes y elaborados para proteger los intereses de los agricultores. El acuerdo de agricultura por contrato entre el agricultor y la empresa es solo para el cultivo, no para la tierra. La Ley prohíbe expresamente a la empresa o corporación adquirir derechos de propiedad sobre la finca del agricultor o realizar modificaciones permanentes a la misma.

El Gobierno de la India continúa involucrando a los agricultores de manera periódica, con el fin de abordar sus inquietudes y encontrar soluciones amistosas.

Embajador de la India en Panamá, Costa Rica y Nicaragua.