La política económica del Gobierno fue equivocada

En una larga reunión que tuve con personas muy conocedoras de los asuntos económicos del país, pudimos analizar, muy pormenorizadamente, los costos de los distintos ministerios e instituciones del Estado y ver también los logros que se han obtenido. Llegamos, lamentablemente, a la conclusión de que las políticas que ha estado empleando el Gobierno nacional han sido equivocadas.

En lugar de desarrollar el plan de inversiones, que el mismo Gobierno elaboró y que le daría mucho trabajo a miles de compatriotas, invirtió los pocos recursos con que contamos en medidas populistas (regalar bolsas de comida, bonos, etc.), que impulsaban algunas personas que se decían torrijistas, aunque jamás lo conocieron. Al final de los meses venideros veremos que estas medidas no resolvieron las necesidades que tiene la gran mayoría de los panameños y la ayuda que muchos realmente necesitaban por estar contagiados de la COVID-19, no les llegó.

Para quienes conocemos bien a Nito Cortizo sabemos que su pensamiento es otro; sin embargo, sucumbió ante las presiones políticas de que fue objeto por su propio partido. Se vio obligado, así, a utilizar métodos “populistas”, como el aumento de la burocracia estatal, incluyendo el nombramiento de asesores con buen sueldo, a pesar de que ya contaban varios de ellos con jugosas jubilaciones.

Contra esos políticos que lo presionaban, ha debido utilizar la frase del general Torrijos, que decía con mucha frecuencia: “no les des pescado, enséñales a pescar”. Hay una situación muy difícil en la que se encuentra el país. Sin salud no puede haber desarrollo económico. Y el virus está atacando con más violencia en nuestra población.

Con estas políticas económicas equivocadas, seguiremos en los meses venideros en la misma situación que estamos hoy. No hay desarrollo económico y en cuanto a la salud el virus está atacando con más agresividad.

Espera la ciudadanía con ansías que la vacuna pueda resolver en parte la actual situación.

El presidente Cortizo ha tomado personalmente todo lo concerniente a la vacuna Pfizer. Tuvo una reunión con representantes de distintos grupos de la sociedad. Algunos de ellos no eran afectos a su Gobierno y les pareció a todos que el plan elaborado cumple con todas las exigencias que el panameño espera.

Pareciera que el interés del presidente Cortizo es alejar la política del plan que su Gobierno ha elaborado. Ha realizado, hasta la fecha, dos simulacros de vacunación, a los cuales asistieron, como he expresado, representantes de diversos grupos de la sociedad panameña que quedaron muy complacidos.

Si el presidente Cortizo logra imponerse sobre la politiquería, recobrará, sin duda alguna, la credibilidad que logró en la campaña política recién pasada.

Cuando escribo estas líneas llegó el primer lote de vacunas y en los próximos meses llegarán las que faltan.

Los más de 200 mil panameños que se inscribieron para recibir la vacuna estarán con una lupa en mano viendo que no se aprovechen de las circunstancias los políticos y ciudadanos avivatos.

Todos esperamos que se cumpla al pie de la letra el plan original que expuso el presidente Cortizo.

Empresario