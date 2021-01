Economía capitalista disfrazada (II)

Siguiendo con el análisis que nos ocupa, quiero en esta segunda entrega, como un aporte de la suscrita para que la economía panameña sea realmente capitalista, de libre mercado y libre concurrencia, a pesar de lo que algunos quieran pensar, termino poniendo un ejemplo sobre la Bolsa de Valores de Panamá, para dejar claramente demostrado que no todos los panameños podemos beneficiarnos de los subsidios y regímenes fiscales especiales.

Mediante Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, se estableció una serie de “incentivos fiscales” a las inversiones en turismo que van desde la exoneración de aranceles de importación, impuesto de inmuebles, impuesto de muelles y de aeropuertos, exoneración de intereses por financiamiento, impuesto sobre la renta, impuesto de aviso de operación, exentos del pago del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), que van por períodos entre 5 a 15 años.

Adicionalmente, hay una deducción del 50 % en concepto de impuesto sobre la renta, por compra de acciones o títulos valores, pero el truco está que es solo a los que estén inscritos en la Superintendencia del Mercado de Valores y que se compre y venda a través de la Bolsa de Valores de Panamá, es decir, para beneficiar a los mismos de siempre.

Evidentemente, esto es para salvar a los que han invertido en dicha industria que están quebrados y que pertenecen al mismo grupito de siempre, porque no es para todos por igual, por supuesto una micro, pequeña y mediana empresa no se podrán beneficiar de los mismos incentivos y subsidios que los más poderosos siempre han disfrutado. ¡Qué maravilla! En la práctica emiten un título de deuda, se lo compran ellos mismos en la bolsa, se benefician de los incentivos y subsidios y al final pueden vender o ceder el crédito fiscal. ¡Negocio redondo! Utilizando la fuerza del Estado para salir siempre beneficiados, pero ellos nada más, eso no es para el resto de los panameños.

¿Cómo usted puede saber que son los mismos de siempre? Muy sencillo, entre a las páginas web de la Superintendencia del Mercado de Valores, www.supervalores.gob.pa, y a la de la Bolsa de Valores de Panamá, www.panabolsa.com, y vea las empresas listadas que se benefician y se podrán beneficiar únicamente de las bondades de la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019, ahí verá que los nombres y apellidos son los mismos de siempre, los famosos asesores, supuestos gurús de la economía y de las finanzas, sí… igualmente serán los mismos de siempre, los deberá recordar muy bien, son los que salieron en la televisión a quejarse y atacar la moratoria bancaria, sí, esos mismos.

En cambio, un señor que fue gerente general por muchos años de la Bolsa de Valores de Panamá, hoy banquero, con inversiones en la industria que regula la Ley 31 de 2019, se expresa de manera despectiva de los humildes panameños que por necesidad aceptan ayudas y subsidios que les otorga el Estado, pero tuvo además la desvergüenza de decirme, en otro medio de comunicación, que yo abogaba por el populismo, y le pregunto a ese señor: ¿Por qué menosprecia a los que abogamos por el pueblo? Usted que se aprovecha de las influencias y de la fuerza del Estado para gozar por años de subsidios y beneficios fiscales, o aquella persona que lucha a través de la razón y la Ley, para que todos podamos tener las mismas oportunidades y así beneficiarnos de los mismos incentivos con igualdad ante la Ley. Es un grandísimo hipócrita y lo peor, grita a los cuatro vientos que es libertario, qué risa me da, por favor, ese señor es un gran oportunista, toda su vida lo ha sido.

A todos los lectores les reitero las siguientes preguntas: ¿Existe un análisis serio del Ministerio de Economía y Finanzas de las sumas que ha dejado de percibir en concepto de ingresos tributarios por estos beneficios fiscales? ¿Es realmente democrático el mercado de valores en Panamá? ¿A cuántos panameños ha beneficiado? ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera? ¿Por qué son excluyentes? ¿Por qué las Mipymes y el resto de los panameños no podemos tener los mismos beneficios?

Lo anterior nos ayudará a exigir que de una vez por todas tengamos una verdadera economía capitalista, con libre mercado, libre concurrencia, con fundamento en la ley de libre oferta, sin monopolios ni oligopolios, que es la aspiración de todos los que en el vivimos. En próximas entregas seguiremos analizando estos temas económicos.

Diputada de la República.