Bajo la sombra del arquitecto Richard Holzer

Hoy, me senté a la sombra de un gran guayacán, que pronto florecerá espléndidamente. Lamentablemente, estas flores van cayendo de poco y van formando una alfombra de un bello e intenso color amarillo. Allí sentado, también percibí esa deliciosa brisa de verano, que me invitó a reflexionar sobre la vida de este gran arquitecto, que fue un referente para nuestro país y ejemplo de trabajo y amor a su profesión. En mi mente, comparé al arquitecto Holzer con un gran guayacán que da mucha sombra y produce muchas flores y que debajo de esa sombra, se han cobijado generaciones de arquitectos que han sido influenciados por su obra y su personalidad.

El arquitecto Holzer, el maestro, el diseñador, el vanguardista que ejerció hasta el último día su trabajo de arquitecto a tiempo completo y más. Arquitecto de hacer arquitectura en mayúscula, de la pura y buena arquitectura. Holzer, el diseñador profundo y atemporal, el teórico, el empresario, el benefactor rotario, el visionario, el gremialista, impulsor del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, Ipaur. Su biografía, su vida, su obra profesional y su ejercicio cotidiano son tan extensos y variados que habrá muchas áreas para estudiar. Sin duda serán temas de profundos análisis y de diversos escritos por otros profesionales.

Este artículo, no pretende ahondar ninguno de los aspectos singulares de su extensa obra arquitectónica, eso lo dejamos en manos de otros colegas. Solo queremos reflexionar, sobre la vida de un profesional de altísimo valor que supo entender perfectamente la médula de su profesión, que evoluciono de forma permanentemente y con elegancia en el tiempo. Manejando a la vez el conocimiento profundo de los materiales y las innovaciones tecnológicas que aplicaba a sus diseños y proyectos. Entender y controlar esta combinación no es fácil, muchos profesionales no logran poner en práctica esta dupla, se requiere de un conocimiento profundo y actualización permanente.

El oficio de arquitecto también requiere de una gran dosis de conocimiento de los detalles integrales que necesita un edificio para ser considerado una buena obra arquitectónica. Sin duda este conocimiento es la clave del rotundo éxito de las obras del arquitecto Holzer. La solución de los detalles, grandes y pequeños, todos en su espacio y su tiempo. Holzer no dejaba nada al azar, este aspecto de la arquitectura lo comprendía bien y lo llevaba a la práctica metódicamente, y es que una arquitectura sin atención y solución a los detalles no es una arquitectura bien hecha, perfeccionada y expuesta a la luz del escrutinio del usuario.

De carácter fuerte, directo y vertical, la vida así se lo enseñó. Cuando conversabas con él, te decía las cosas sin adornos o medias tintas, eso sí, con todo el respeto, experiencia y docencia que una persona sabia generalmente tiene; sobre todo si eran temas de arquitectura, que era su pasión y su norte.

Existe en nuestro país una buena cantidad de buenos arquitectos, con una producción memorable de diseños, obras que se pueden clasificar en un tiempo o en periodos específicos. Pero lo extraordinario de la obra de Holzer es su excelencia y su extensión en el tiempo y sus diseños de vanguardia. Moderno ayer y de vanguardia hoy. Sin duda se atrevió a romper normas y moldes existentes, utilizando la tecnología y recursos de avanzada, que se reflejan en sus diseños impecables, marcando la diferencia.

Para terminar esta reflexión, solo me resta decir gracias por tu aporte. Puedes estar seguro de que serás recordado, no como un buen arquitecto, de esos hay varios. Sino como un arquitecto de excelencia, que de esos hay pocos y fiel a su profesión hasta el final.

Richard, te despediste el día que los arquitectos e ingenieros celebramos la dignidad de nuestra profesión. Fue una casualidad, pero a la vez una agradable coincidencia.

Arquitecto