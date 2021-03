Escribir es más que un sueño, una realidad

“En caso de que no haya escrito nada, el diplomado es para todos los que queremos cumplir el sueño de escribir. ¿Qué se lo impide?”

Los grandes escritores no brotan espontáneamente, como las amapolas rojas en un campo. Son un esfuerzo combinado de talento, disciplina y mucha lectura. Es posible que durante su niñez le hicieran odiar la literatura al obligarle a leer libros sin incentivo ni propósito, solo por la nota de la materia. Ahora es posible cambiar la historia y comprender la escritura desde otro punto de vista con el diplomado de Creación Literaria en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Pasaron más de diecisiete años para entrar de nuevo en la universidad, cuaderno, bolígrafos y computadora en mano. Me llevó a ese derrotero el interés y la ilusión como escritor. Empecé la aventura navegando por el mar de las letras.

Enrique Jaramillo Levi, reconocido escritor panameño, creó el diplomado en el 2001 para aplicar conceptos aprendidos cuando fue alumno del escritor mexicano Juan Rulfo. Estuvo a cargo del Seminario-Taller de Cuento en la etapa presencial del diplomado. Debido a la pandemia, se completó el proceso de forma virtual, y esta parte estuvo a cargo del escritor Marco Ponce Adroher.

Ponce Adroher, egresado del diplomado 2007, no solo cubrió las expectativas, las superó. Marco reflejó el amor por el arte en cada clase con dedicación, trabajo, exigencia y profesionalismo. Hice un archivo con las anotaciones de los principales errores gramaticales cometidos y cómo debía corregirlos, el cual reviso en cada escrito. Esta es la razón por la que decidí complementar lo aprendido con una especialización por internet en Michigan University (MU) sobre Escritura y Edición y estoy tomando un curso en Duke University sobre Composición Gramática, ambas academias de Estados Unidos (EUA). El proceso de corrección y edición de estas dos universidades está al mismo nivel del trabajo realizado por el profesor Ponce Adroher.

El poeta y escritor Salvador Medina Barahona, enseñó en la clase del Seminario-Taller de Poesía los conceptos a tal punto de valorar la importancia de las figuras poéticas en la novela fantástica que estoy escribiendo. Salvador también enseñó el Seminario-Taller de Novela del cual aprendí gran variedad de temas fundamentales. Simultáneamente, empezaba la especialización on-line llamada: “Creative Writing” dictada en Wesleyan University (WU), EUA, sintiéndome orgulloso porque los conceptos recibidos a través de Wesleyan se complementaban con los de la UTP. Los profesores norteamericanos que dictaron esta especialización de (WU), al igual que Enrique Jaramillo, obtuvieron sus maestrías de University of Iowa, EUA, en Creación Literaria.

Erasto Espino, ensayista y poeta, recientemente nombrado en la Academia Panameña de la Lengua, enseñó el curso Literatura Panameña Contemporánea. Del profesor aprendí lo fundamental en el conocimiento y la lectura de lo escrito a través del istmo, con las tendencias y los estilos. Con Erasto escribimos la reseña de un libro, aunque el curso no es para “soltar la mano”. De lo impartido en esta asignatura, nació un profundo interés por leer nuestra literatura.

Rodolfo De Gracia, académico, crítico y jurado, nos enseñó la asignatura de Teoría y Crítica Literaria, e hice mi propio canon literario. También dictó el Seminario-Taller de Ensayo. La única experiencia obtenida con este género fue cuando escribí el ensayo en el 2001 al entrar al MBA de Kent State University en Ohio, EUA. El profesor De Gracia me despertó el interés por la escritura de ensayos.

Daniel Domínguez, periodista y editor, guio el curso Géneros Periodísticos. Jamás pensé en escribir una crítica, una crónica y menos una entrevista periodística. Con sus enseñanzas y correcciones a mis textos, aprendí la importancia del género periodismo en el mundo de un escritor. Fue tanto el interés que estoy estudiando una especialización en Michigan State University (MSU) en periodismo para ampliar los conocimientos adquiridos en el diplomado y que coinciden totalmente con los de MSU.

Alex Mariscal, dramaturgo y escritor, dictó el curso de Seminario-taller de Dramaturgia, el cual quería aprender por cultura general, pero no pensé lo agradable que sería el desarrollar esta técnica de guiones de teatro con sus actos y aplicar los conceptos de premisa dramática; hoja de vida de personajes y sus minas en una hoja de trabajo.

Mi escritura mejoró después del diplomado y continuó al navegar a través de estas aguas llenas de aventuras. Dios me ha bendecido para poder estudiar en prestigiosas universidades en Colombia, EUA y Panamá; y la calidad del diplomado de la UTP, con profesores de alto nivel y ganadores de concursos literarios, es de lo mejor. No importa si es una ama de casa o ejecutiva, jubilado o adolescente, médico, locutor, ingeniero o piloto de avión. En caso de que no haya escrito nada, el diplomado es para todos los que queremos cumplir el sueño de escribir. ¿Qué se lo impide?

