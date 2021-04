Línea 3: selección y contratación de personal

El 26 de febrero de 2021, el Metro de Panamá, en su cuenta de Twitter, informó: “presentamos inconvenientes externos con nuestra página web. Por lo pronto, los interesados en esta publicación pueden enviar su hoja de vida al siguiente correo de la empresa HPH Joint Venture: reclutamiento@hphlinea3.com”.

A raíz de esta situación, sería conveniente que el Consorcio HPH colocara en su sitio web una solicitud de empleo para permitirles a las personas ingresar sus datos y adjuntar sus hojas de vida. Esto facilitará el trabajo de los especialistas de selección y contratación, porque si reciben los currículums vitae en un correo electrónico, luego tendrán que transcribir la información a un Excel y tomaría más tiempo.

El formulario puede tener los siguientes campos: nombre, apellido, cédula / pasaporte, nacionalidad, fecha nacimiento, dirección, profesión, experiencia en proyectos de construcción, experiencia laboral # 1, experiencia laboral # 2, experiencia laboral # 3, teléfono, correo electrónico, estado civil y dependientes. Tener la opción para adjuntar hoja de vida.

La megadata generada permitirá a los especialistas de selección y contratación extraer la información en un Excel y de allí tener los datos seleccionados por profesión, experiencia, etc. De esta manera, se pueden agilizar las entrevistas y contrataciones. Cabe resaltar que esta megadata puede utilizarse para la confección de los contratos y debe estar ligada a la estructura de desglose de trabajo.

Adicionalmente, considerar los siguientes aspectos que planteamos en el artículo de opinión “El cuarto puente y la gestión de interesados”:

https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/el-cuarto-puente-y-la-gestion-de-los-interesados-1145057.

Crear la Estructura de Desglose de Trabajo facilitará la trazabilidad de las actividades, cronograma, costos y recursos. Sería recomendable implementar un sistema de información de proyectos que integre todos los aspectos, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Los resultados de esta inversión se reflejarán en una mejor asertividad para la toma de decisiones, la elaboración de informes de avance con mayor rapidez y tener documentado el registro de los cambios con sus respectivos costos.

Deben revisar las lecciones aprendidas de los proyectos de construcción que se han ejecutado en Panamá durante los últimos 10 años, para validar los cuellos de botellas que han afrontado las empresas para la ejecución de estos. Por ejemplo, citamos el cuarto puente: “El 2 de mayo de 2019 se realizó el acto simbólico de la primera palada para dar inicio al proyecto de construcción del cuarto puente sobre el Canal. No obstante, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (integrado por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD), al 27 de mayo de 2019, ya enfrentaba su primera paralización por un grupo de trabajadores en protesta por incumplimientos con el Código de Trabajo panameño”.

Eso evidencia que muchas multinacionales que conforman un “Joint Venture”, cuando inician los proyectos. tienen esta debilidad, porque no invierten en un sistema de información gerencial que integre todas las áreas.

Planificar una estructura de recursos humanos fundamentada en un sistema de información que conste de un módulo de planilla de acuerdo con las prestaciones que establece el Código de Trabajo de Panamá. Agrupe la información del empleado para que le permita al Departamento de Relaciones Laborales el seguimiento del convenio colectivo Capac-Suntracs 2018 - 2021, las solicitudes del sindicato y las condiciones laborales de las empresas subcontratistas para evitar las paralizaciones del proyecto.

Docente