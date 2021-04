La soledad de Arquesio Arias

No pretendo con este escrito convertirme en defensor del diputado Arquesio Arias, puesto que no le conozco, salvo por las noticias difundidas sobre todo en los medios televisivos, sin embargo, el análisis del caso me lleva a la conclusión de que el mismo tenía ribetes más que todo políticos y la manera en que algunos medios de comunicación lo manejaron nos dan la impresión de que hay también intereses políticos detrás de los mismos.

Recordemos que Arquesio Arias ganó por medio del sufragio en el Circuito 10- 2 (Guna Yala), representando al Partido Revolucionario Democrático frente a un cercano contendor que pertenecía al Partido Panameñista, quien trató de buscar cualquier tipo de argumentos para anular dicha elección. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Arquesio, resultara vencedor el aspirante panameñista? ¿Las informaciones que se tenían sobre el “supuesto abuso” hubiesen tenido las mismas connotaciones?

No perdamos de vista también que Olmedo Arrocha, quien asume el papel de fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, fue funcionario del Gobierno panameñista de Juan Carlos Varela, ocupando el cargo de director del Programa de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando Arrocha, siendo fiscal en la causa contra Arquesio Arias, viaja a Guna Yala para recabar las pruebas necesarias que señalarían al diputado como un “abusador de menores”, se encuentra con que existían muchas personas a favor de Arquesio que señalaron ante los medios televisivos que la acusación tenía un “carácter político”, ya que los acusadores tenían vínculos con el partido perdedor.

Es necesario señalar también que algunos medios de comunicación hacían resonancia del caso tratando de influir en la opinión pública en el sentido de que la Justicia tenía que hacerse sentir en este caso a favor de las víctimas. Para los conocedores de leyes en Panamá, la inocencia o culpabilidad de una persona debe ser sustentada con evidencia y si las mismas no tienen el peso suficiente sencillamente son descartadas. ¿Cómo es posible que en este caso la defensa de las víctimas no haya podido presentar pruebas contundentes que declararan culpable a Arquesio Arias? ¿Qué pruebas aportó la defensa de Arias para que el mismo fuera absuelto? Estas son preguntas cuyas respuestas no conocemos, pero que evidentemente contribuyeron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su veredicto de “No Culpable”.

Llama poderosamente la atención de que ya existía una protesta “Delivery”, en caso de que Arquesio fuese declarado “No Culpable”, como efectivamente ocurrió. ¿Quiénes están detrás de estos protestantes que actúan muy organizadamente y casi de inmediato? Observen el perfil y las maneras de comportarse de estos manifestantes y saquen sus conclusiones. Por otro lado, algunos canales de televisión prefirieron entrevistar a representantes de partidos de “oposición” sobre este caso, dejando de lado a personas versadas del mundo del Derecho como tenía que ser.

La manipulación que hacen los medios de comunicación sobre un caso en particular puede hacer que una víctima parezca como victimario y viceversa, sin embargo, existe otro hecho que me llama poderosamente la atención y es el papel que jugó el PRD en este caso. No escuché voces altisonantes por parte de los copartidarios de Arquesio en su defensa. Tampoco vi a los clásicos “TROPAS DE CHOQUE” de la Asamblea poner sus “pechos” para salir al paso de las acusaciones contra Arquesio.

El propio presidente de la República, que dice “METER LAS MANOS EN EL FUEGO” por su vicepresidente “GABY” Carrizo, en los casos de supuesta corrupción de sobreprecios, no manifestó lo mismo en el caso de Arquesio Arias. Todo parece indicar que dentro del PRD existe una presencia marcada de “VACAS SAGRADAS” y círculos ceros que no se pueden tocar, pero también hay indios, mulatos, negros y Zambos que pueden ser llevados ante la justicia, si no se “cuadran” como es debido. Es claro que dentro del PRD “todos somos pueblo, pero no todos somos iguales”, como dice la canción.

La “orfandad” en la cual quedó Arquesio Arias por parte de su partido puede también interpretarse como un mensaje subliminal del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, el cual fácilmente puede decir: “HAGAN CASO O SE QUEDARÁN SOLOS COMO ARQUESIO”.

Sociólogo y docente panameño.