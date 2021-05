A Vargas Llosa le dolería que ganase la izquierda en Perú

¡Hola! A mí también me devastaría. Después de leer la grandiosa obra La fiesta del chivo del peruano Mario Vargas Llosa, me ha dolido mucho más haber rechazado los libros de uno de los mejores escritores latinoamericanos, fatalmente porque hace un par de décadas absurdamente pensaba como un dogmático e idiota comunista.

Vargas Llosa piensa que, como el candidato presidencial de la izquierda Pedro Castillo gane las elecciones el próximo junio, será una catástrofe para su país y su presagio no está equivocado.

Vargas Llosa, como ilustre intelectual, conoce el librito diabólico de los políticos mentirosos, sabe de la gran estafa que siempre proponen con sus frases cocidas en los hornos del modelo comunista, palabras que ofenden a los inteligentes y que les dan esperanzas a los ignorantes y pobres. Pedro Castillo (candidato favorito y de izquierda), es un hábil maestro de escuela, además de curtido sindicalista que traga más saliva que un loro comiendo guabas, diciendo, como es costumbre de ellos, cuando son candidatos, que no es comunista, que no expropiará y buscará la igualdad (aunque sea imposible) y lo más grave, que permitirá la libertad de expresión.

Todos sabemos cuáles son los resultados sangrientos y desoladores que provocan los comunistas en cada país que arruinan con una opresión inimaginable, única forma en que pueden mantenerse en el poder.

Por su parte, Keiko habla sobre el manejo político pospandemia e indultar a su padre que vive casi ciego en una mazmorra, mientras que el maestro ni a la COVID-19 se refiere.

Dejamos estos comentarios sobre Pedro Castillo, porque me acabo de enterar de que hace 40 minutos (4/29/21) lo ingresaron en un hospital, que no sea que, porque, al igual que su compañero uruguayo Mujica, no sepa que “para comer “pesca'o” y decir mentiras hay que tener mucho cuida'o”.

DS quiera que la tortilla política se vire a favor de Keiko Fujimori y entonces sí, iré por primera vez a esa hermosa tierra unida por la historia colonial a Panamá. De manera que pueda disfrutar de los mejores ceviches del mundo y hasta comprar una docena de libros de Vargas Llosa. Me cuentan que hay calles en Lima en donde los venden de segunda y hasta de tercera.

Y “pongan cuida'o”, necesito ir pronto, porque me acaba de informar la que sabemos y manda en las parcelas de limones, ciruelas y mangos en que vivimos acá en la montaña, que nuestro esmirriado presupuesto sufrirá este año un atentado terrorista por el gasto en medicamentos que no tiene la CSS: B/700.00 mensuales. Ahora, a ella le encanta vivir con sus primas en Arlington, EE. UU.; se salvaría la situación, porque allá, en EE. UU, las medicinas no son tan caras, pero dejaría de ser el rey del Istmo, como ella dice que soy, desde hace 50 años, para que me lo crea.

