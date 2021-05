El Complejo Hospitalario Metropolitano

Esta unidad administrativa, en términos de recursos financieros y humanos, es más grande que algunos ministerios y de varias entidades autónomas, sin embargo, su estructura organizacional no se corresponde con su dimensión, de manera que esto afecta su capacidad de resolución para los problemas que debe resolver.

Para poner en perspectiva lo que esto significa, esta unidad administrativa no es una Dirección Ejecutiva en la CSS, mientras que sí lo son Asesoría Legal y Comunicación, que, sin demeritar que son importantes, no son programas sustantivos de la seguridad social. Obsérvese en el organigrama, no tienen unidades ejecutoras subalternas, lo que significa que no tienen piso y, desde el punto de vista organizacional, esto es inaceptable.

En los medios de comunicación se ha hecho eco de que en el Complejo se ha dividido en tres hospitales: el quirúrgico, clínico y diagnóstico especializado. Al ser cuestionados los directores sobre si se trata de tres hospitales, se refirieron a que no se trata de una división, que lo de los hospitales era una abstracción y lo que se hizo fue designar tres directores con funciones específicas, que ya estaban dentro de la estructura como subdirectores y que no significaba ninguna erogación adicional al presupuesto.

Un hospital, de por sí, es una organización compleja, en consecuencia debe tener el mejor recurso humano disponible, para poder integrar en un concepto de unidad de dirección los componentes de la organización, que van más allá de la parte médica, quienes se han subrogado la facultad de dirigir los hospitales, aunque no tengan formación en gerencia de hospitales.

Los médicos, al dirigir hospitales, han creado una dicotomía, un componente médico y otro administrativo, que no tienen capacidad de interlocución, porque el médico desconoce de gerencia y el administrador no tiene formación en administración de hospitales, al final se convierten en dos grandes islas, que no tienen los contrapesos necesarios en una buena administración.

Los hospitales, cuando rebasan las doscientas cincuenta camas, son difíciles de manejar, la parte afectiva se va perdiendo, porque el paciente comienza a ser un número, la relación médico-paciente está huérfana de calor humano, el médico no es capaz de llamar al paciente por su nombre, porque lo desconoce, y desde luego, este factor emocional es importante para la recuperación del paciente.

Cuando hablamos de hospitales de miles de camas, en realidad se trata de varios hospitales que se integran en una sola organización, cada uno tiene su estructura, administración, presupuesto, recursos humanos, los servicios de apoyo; en fin, la tensión que pueda ocurrir en un hospital no tiene por qué afectar a los demás.

Tenemos entendido que, en la Ciudad de la Salud, se estaba ensayando en una organización como la que planteamos, habría varias administraciones que se podrían integrar a una gerencia general. Si ya existe ese modelo, ¿por qué no intentamos hacer algo similar en el Complejo Hospitalario?, porque nos luce que crear tres nuevas direcciones, a las que, en un comunicado de la CSS, les llaman hospitales, no produce cambios gerenciales para mejorar la atención a los pacientes.

Gerente de Servicios de Salud.