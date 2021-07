Incapacidad que produce tragedias

“Cada uno de nosotros, familiares, conocidos, etc. estamos en peligro por la incapacidad de funcionarios que no conocen sus responsabilidades. ¿Será solo esa la razón?”

Inaceptable e irresponsabilidad absoluta que funcionarios sin los conocimientos ni la capacidad técnica necesaria ocupen puestos donde estos son un imperativo, como en el área de la construcción; porque ponen en peligro la seguridad física de muchas personas.

Incapacidad clara en las declaraciones del director de Obras del Municipio en entrevista de TV, relacionada al caso donde un hombre perdió la vida al ceder una “baranda” en un restaurante, supuestamente, operando ¿sin permisos de ocupación?

Cuando una obra no cumple, lo que procede es suspensión. Colocar una multa y que la obra prosiga, además de irresponsable, es criminal.

Enero 2021, interpusimos denuncia en nota al alcalde, copia al director de Obras, por edificación en esquina de calle Víctor Tejeira y Mindi, Altos de Balboa. Viola normas urbanísticas, de seguridad y leyes, que también resultará en tragedia, si no se suspende YA. Están en PELIGRO, por esta construcción, propiedad y familia vecina, vecinos que pasen y por la calle, ya que el individuo aduce que “compró” la acera. Y es la única acera en esa calle. Cero respuestas.

En marzo, enviamos segunda nota al alcalde, indicando responsabilidades legales de funcionarios por violación a normas, a Ley 21 de 1997, Fallo de la CSJ 17/10/2016, artículo 419 del Código Penal. Cero respuestas.

24/3/2021 - Por falta de respuestas, grupo de residentes nos manifestamos frente a esta propiedad, exigiendo cumplimiento a la Ley. Llegaron: policías y funcionario municipal. Obra fue “suspendida”, pero iniciada pocos días después. Días siguientes, el Municipio inició “inspecciones” contra varios de los vecinos manifestantes, “atendiendo” denuncias infundadas del propietario de esta construcción ilegal.

El OBJETIVO de confección de planos y aprobación de ellos por la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, Municipio y diferentes instituciones, como Idaan y otras, es la SEGURIDAD de las personas que ocuparán esa edificación, propiedades vecinas, los que visitan, los que trabajan allí, los que pasan cerca al sitio, etc.

6/5/2021 – Recibimos, por correo electrónico, nota del director de Obras, Antonio Docabo, que contesta lo siguiente:

“Cabe señalar que ya se había realizado inspección ocular al lugar precitado donde además se observó construcción de residencia, vivienda unifamiliar de planta baja mas dos plantas y un sótano por lo que se procedió a colocar boleta de inspección No 15473, por NO CONTAR CON EL PERMISO DE CONSTRUCCION y por no haber colocado el permiso en lugar visible”. (?) ¿Cómo se coloca en lugar visible algo que no se tiene?

ESTO ES MUY GRAVE y DEMUESTRA incapacidad, irresponsabilidad y el peligro en el que estamos todos.

TODA OBRA, para ser construida, DEBE tener planos aprobados por la Ventanilla Única del Municipio y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos.

Tener un PERMISO DE CONSTRUCCIÓN por el que paga un impuesto.

Toda obra, desde un piso alto, tiene que contar con un estudio de suelo y cálculos estructurales de acuerdo a ese suelo. ¿Cómo esta supuesta residencia DE CUATRO PISOS estaba en construcción sin el requisito de un permiso de construcción? ¿Y cuatro meses después de denuncia, responde que no tiene permisos? ¿Dando tiempo para que se terminara de construir?

¿Inspectores municipales nunca verificaron permisos, línea de construcción, retiros, normas, como es su obligación?

¿Cómo, pocos días después del piqueteo, “supuesta suspensión y pago de multa”, se permite que la construcción prosiga?

Ambos edificios y su muro perimetral tienen en peligro a una residencia vecina y residentes. Violan normas de seguridad, normas urbanísticas vigentes y otras leyes.

Cuando una obra no cumple, como en el caso de estas edificaciones y el del restaurante donde una persona murió, lo único que procede, por parte del Municipio, es suspenderla y demoler lo que no cumple. Ningún acuerdo está por encima de una ley.

Después de completar la construcción de acuerdo con lo aprobado, cumpliendo normas y leyes, pasa dos inspecciones: la de la Oficina de Seguridad de los Bomberos y la del Municipio, que deben ser VERDADERAS INSPECCIONES que CERTIFICARÁN que no constituye riesgo para nadie y que se construyó de acuerdo a planos aprobados. Generan los Permisos de Ocupación. La edificación NO PUEDE ser utilizada hasta no recibir estos permisos.

Funcionarios, propietario y arquitecto tienen que ser encausados.

¿Qué queda? ¿Que comience cada uno a tomar la ley en sus manos?

¿Imaginan ustedes cuántos edificios estarán en estas condiciones? ¿Ahora entienden mejor la tragedia que ocurrió en el restaurante en el Casco Antiguo? ¿Y otras en estacionamientos de edificios? Cada uno de nosotros, familiares, conocidos, etc. estamos en peligro por la incapacidad de funcionarios que no conocen sus responsabilidades. ¿Será solo esa la razón?

Tenemos pruebas de todas estas irregularidades.

Arquitecta