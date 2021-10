La caída de Arnulfo Arias, 9 de octubre de 1941

En 1940 hubo elecciones para presidente y corrió el doctor Arnulfo Arias Madrid, por el Partido Nacional Revolucionario, como candidato del Gobierno, apoyado por el presidente encargado, Augusto Samuel Boyd, y Ricardo J. Alfaro por la oposición, este último se retiró de la contienda alegando que no tenían garantías ni condiciones para postularse.

Los estadounidenses no querían a Arnulfo, querían a Ricardo J. Alfaro, pero Arnulfo se impuso y sacó más de 90 000 votos. Aprobó su constitución panameñista, que decía “Panamá para los panameños”, con un lema “hable castellano y cuente en balboas”. Estableció la inmigración prohibida para negros que no hablaran español, la raza amarilla, las del Asia Menor, de la India y del Norte de África.

Arnulfo no estaba identificado con EU, sino con la Alemania Nazi y se hacen elecciones el domingo 5 de octubre de 1941, por primera vez para alcaldías y ayuntamiento, donde votan por primera vez las mujeres; el lunes 6 de octubre sale por France Field de la Zona del Canal rumbo a La Habana, Cuba, sin pedir permiso a nadie, y se anotó como A. Arias de civil, luego la seguridad de EU avisa que está en Cuba, y el jueves 9 de octubre de 1941, el segundo jefe de la Policía, Rogelio Fábrega, avisa de esto. La Corte declara en acefalia el cargo del presidente por abandono temporal del cargo, no podía ejercer el primer designado, José Pezet Arosemena, porque estaba detenido por actos de corrupción, llaman al segundo designado, Ernesto Jaén Guardia de Antón, se juramenta al medio día del 9, nombra un nuevo Gabinete de Ministros, ratifica a su cuñado, Ricardo Adolfo “Cojo” de la Guardia Arango, como ministro de Gobierno y Justicia, luego, sin explicaciones, renuncia como a las tres o cuatro de la tarde. Luego la Corte dice que el tercer designado, Aníbal Ríos Delgado, no estaba en el país, estaba de cónsul en Perú, le avisan, viaja a Colombia, luego le dicen que no venga porque será detenido por corrupción cuando era ministro de Educación, luego, la Corte designa a Ricardo Adolfo de la Guardia como ministro encargado de la Presidencia, y de esta manera tuvimos tres presidentes en un solo día, jueves 9 de octubre de 1941, algo único en la historia de Panamá.

Arnulfo llegó el 14, en un barco de nombre Cefalu, queda preso en Colón y es llevado a la Cárcel Modelo, y luego, el 21 de octubre de 1941, es deportado a Nicaragua.

