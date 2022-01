Lea bien antes de firmar

“Es necesario investigar y estar claramente convencidos de lo que se firma. Muchas veces, por el afán de vender, se prometen cosas que realmente no están establecidas en los contratos”

Constantemente se escuchan casos de consumidores que, por el apuro o no leer las cláusulas de un contrato, caen en una trampa o comprometen su salario.

A los consumidores se les advierte que antes de firmar determinado contrato, es muy impertinente leer atentamente el contenido o todas las cláusulas establecidas y si no entienden algo, hacer las consultas respectivas sin validar con su firma este documento legal.

Esto con el objetivo de evitar ser víctima de cualquier situación desagradable que afecte su tranquilidad y quizás su presupuesto. A pesar de esta advertencia, hay muchas personas que confían en las promesas verbales de los vendedores o promotores, olvidando que lo escrito y firmado es lo que realmente vale frente a cualquier situación de reclamo o eventualidad que se presente.

Publicidad

Es necesario investigar y estar claramente convencidos de lo que se firma. Muchas veces, por el afán de vender, se prometen cosas que realmente no están establecidas en los contratos. Tales como aquellas promesas de recibir planes completos de televisión pagada gratis por un mes (que incluye internet y telefonía), a pesar de que solo se desea contratar un servicio. Le prometen que podrá disfrutar estos servicios adicionales y si no los desea, con solo informar y entregar las cajillas adicionales antes de que se venza el mes todo queda resuelto. Sin embargo, cuando se acude al centro de atención, lo primero que le dicen es “por qué no leyó el contrato antes de firmarlo”.

Otros casos comunes son los llamados paquetes vacacionales, en los que se promueven u ofrecen planes excepcionales con todo incluido, pero cuando desea hacer uso de estos, le informan que hay que pagar una suma de dinero adicional a lo que se está pagando, o casi nunca hay fechas disponibles para su conveniencia, todo lo contrario, a lo prometido verbalmente.

En estos ejemplos y para no ser víctimas de alguna irregularidad, los consumidores deben verificar que todo lo ofrecido verbalmente por los vendedores, promotores o representantes de las empresas y que han sido claves para contratar determinado servicio estén contemplados o escritos dentro del contrato.

Una de las sugerencias que hace la Acodeco es revisar el Tablero de Quejas que se encuentra en su página web para conocer los casos presentados contra algunos agentes económicos y, de esta forma, tener un marco de referencia antes de contratar un servicio. Igualmente, esta institución de protección al consumidor advierte sobre no firmar nunca un contrato sin antes comprenderlo en su totalidad; asimismo, se debe guardar copia de todo lo promovido en la publicidad y de todo documento que sirva en caso de presentarse una queja formal.

Comunicador Social.