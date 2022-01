Ceferino Nieto, 'el mago de las teclas'

El oficio o profesión de músico deriva del vocablo griego “μ??s??r [te???]” y del latín “musicus”, que habla de una persona que interpreta o ejecuta un instrumento musical, o quien compone o dirige un grupo musical.

Cuando en una entrevista el gran músico, violinista y acordeonista peseense, Ceferino Nieto, a quien el público bailador de la Cumbia Panameña le llama “el mago de las teclas”, “el malabarista del acordeón” y “el titán de las Américas”, manifestó, que él no es músico de pentagrama, que no sabe leer ni escribir música y que refuerza su habilidad al escuchar, vino a mi mente aquel pensamiento que reza: “La vida es como la música, debe componerse con el oído, el sentimiento y el instinto, no mediante reglas”.

Ceferino Nieto, uno de los más connotados acordeonistas, a los cuales llamo “innovadores”, abandonó su violín, que utilizó para amenizar su primer baile a los quince años, en Las Cocobolas, pueblo perteneciente al corregimiento de El Manantial, distrito de Las Tablas, atendiendo solicitud del empresario, hoy difunto, don Adán Carrasco; convirtiéndose en uno de los primeros en interpretar el acordeón de pie, en utilizar un bajo eléctrico en su conjunto e incursionar en otros ritmos afines a la Cumbia Panameña.

Ante el ascenso obtenido por GELO Córdoba, Claudio Castillo, CHILO Gutiérrez, con el acordeón en la región peninsular, seguidos de SEVERITO Batista, José Vergara, FITO Espino y Dorindo Cárdenas, entre otros, Ceferino probó con sus habilidades, que su futuro artístico estaba en la interpretación de dicho instrumento. Fue así como, en 1959, se convierte en el primer ganador del entonces recién instaurado concurso GELO Córdoba. Dicho concurso, que pretende exaltar e inmortalizar la sobresaliente figura musical de don Rogelio “GELO” Córdoba y la Cumbia Panameña, se lleva a cabo anualmente en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, como parte medular del Festival Nacional de la Mejorana.

Ceferino, a quien respetuosamente le llamo CÉFERO, sostiene que aprendió a querer y amar nuestra música desde pequeño, porque su madre, Antonina De Frías y su padre, Juan José Nieto eran artistas; ella en el canto y él como acordeonista, oriundos del distrito de Pesé, provincia de Herrera.

En la búsqueda de nuevos horizontes y mejor futuro, se establece en la ciudad capital. Sus primeras presentaciones fueron en la famosa emisora de la época, La Voz del Pueblo, de las pocas que le daban oportunidad y promoción a la música vernacular y a los artistas campesinos. Arrasó con todos los premios, debido a su talento, por lo que, en muchas oportunidades, le solicitaron participar como “invitado especial”.

Con las ganancias obtenidas en un toldo (CUCHO Vallarino), en el barrio de Santa Ana, compra su primer acordeón “de paquete” y regresa a su tierra.

Recluta los mejores músicos de ese tiempo, incluyendo a la gran cantante Ana María Cedeño, para la formación del conjunto Bella Luna. Vivió una de sus mejores épocas musicales, al llevar al acetato cumbias y danzones cumbias como “Mi linda saloma” y “Tu vida y la mía”, entre otras. Su mejor contrato de ese año fue amenizar un jardín de bailes, las cinco noches, en el Festival de la Mejorana en Guararé.

“El Poste de Macano Negro”, don Dorindo Cárdenas, me refiere lo siguiente: “Con mi compadre Ceferino toqué varios mano a mano desde que era con el violín, los años 1954, 55, 56, en el carnaval de 1959, tocamos el primero con acordeón y nuestros propios conjuntos, en un toldo de Barraza”. Barraza era el escenario tradicional carnestoléndico de la ciudad capital. Lograron “lleno completo” todas las noches, afianzando una profunda amistad, deciden entablar una “simulada” competencia estratégica, que resultó de beneficio mutuo.

CÉFERO, ha recorrido el territorio nacional amenizando fiestas patronales de pueblos interioranos y centros importantes de la ciudad capital, como: El Club Ticeño, el Club Tableño, el Club 24, La Pollera, Jardín Atlas y El Cosita Buena, entre otros. Asistió oficialmente al Mundial de Beisbol en la tierra de Sandino, Nicaragua, en 1972. En Colombia, luego de sus presentaciones ese mismo año, fue declarado como “El Acordeonista Internacional”. Su composición más famosa y grabada por orquestas internacionales como la Billo´s Caracas Boys es, “Niño sin juguete”, tema que le ha dado grandes satisfacciones como compositor.

Ceferino Nieto, pertenece a la “Dinastía de los Nieto”, iniciada por Juan José y Antonina, seguidos por Ceferino, CHALINO, ESTHERSITA y en la nueva generación, Ceferino hijo, conocido como KAKO (acordeonista, productor e ingeniero de sonido) y al reconocido acordeonista Cristian, quien lleva la responsabilidad del Nuevo Bella Luna.

El Maestro Ceferino, quien está llegando a la madurez, acompañado de su amantísima esposa, doña Nilsa Centella, mantiene el carácter jocoso y agradable que le ha permitido mayores simpatías del público que lo admira y “ruge” cada vez que es presentado en las diferentes actividades. Sus habilidades para interpretar el acordeón o el violín se mantienen intactas y goza de gran talento en el dominio escénico, por lo que ha participado en importantes programas de televisión: no en vano fue el primer acordeonista que participó en vivo en la TV nacional (Canal 4).

La faceta más importante de su actividad actual es la enseñanza del acordeón y el violín, la cual ejerce en el Museo de Chitré y a nivel privado; con ella fortalece a diario su invaluable legado a las nuevas generaciones.

Opino: el Estado panameño mantiene una gran deuda de reconocimiento nacional con Ceferino Nieto, “El mago de las teclas”, tal como la tiene con FITO Espino, Alfredo Escudero, Ulpiano Vergara, CHALINO Nieto y Osvaldo Ayala, entre otros grandes exponentes de la Cumbia Panameña.

Escritor, folclorista, compositor.